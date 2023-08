Los productos que deberían bajar de precio con el dolar a $4.000 pesos en Colombia

No obstante, es importante tener en cuenta que el comportamiento del dólar no es el único factor que influye en los precios de los productos en Colombia. La economía y la oferta y demanda en el mercado también desempeñan un papel determinante en la fijación de precios. Por lo tanto, no todos los productos experimentan una reducción de precio cuando el dólar está barato, ya que algunos podrían no depender directamente de las importaciones o tener otros factores que afecten su valor.