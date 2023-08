Así enfrenta uno de los grandes ingenios del país la actual lucha que existe contra el azúcar

Si bien tanto en el país como en el mundo se ha bajado un poco la demanda por azúcar tradicional, esta no cae demasiado porque los sustitutos no han logrado tener el mismo after taste (sabor residual), el cual se refiere a las sensaciones gustativas que persisten en la boca después de haber probado o comido algo con azúcar normal. A eso se suman recientes alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto a los posibles efectos cancerígenos de los edulcorantes, en particular del aspartamo muy usado en las gaseosas light o en productos dirigidos a quienes quieren evitar las calorías del azúcar.