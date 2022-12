Más del 30 % de los colombianos espera tener más plata en los próximos 12 meses

El optimismo de la gente en el país, al parecer, no se está menguando por la fuerte desaceleración económica que se está viviendo este año, ni por los vientos de crisis que se avecinan para el siguiente. El espíritu resiliente de las personas sigue aflorando y muchos ya se preparan para que la crisis del 2023 no sea tan fuerte -como los analistas deparan- y que los ingresos de sus hogares no sigan cayendo tan fuerte como ha pasado hasta ahora.

Y es que si hay pesimismo, están dadas todas las razones para que esto ocurra, ya que durante el último semestre del año se ha evidenciado el impacto de la situación global en la economía local: un alza del dólar sin precedentes y una inflación que no para de crecer son aspectos que han afectado el bolsillo de los colombianos. Esta realidad no ha dejado tampoco de impactar al índice de ánimo inversionista, que realiza la firma tyba y que en su más reciente balance arrojó resultados bastante particulares.

Esta plataforma digital, que también funciona como un canal de inversión en mercado digital, publicó la segunda edición del Índice de Ánimo Inversionista, un estudio que pretende convertirse en una fuente de información confiable que permita conocer y comprender la afinidad de las personas hacia las inversiones.

Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta la opinión de 6.029 personas encuestadas distribuidos en tres países: Colombia, Perú y Chile.

Indicadores Traders - Foto: Cortesía 'Invierta para Ganar'

Valdemaro Mendoza, CEO y cofundador de tyba, indicó que lo primero que se evidencia al revisar a fondo estas cifras es que el ánimo inversionista en Colombia presentó una ligera caída, pasando de 45 a 43 en comparación con el año pasado. Este resultado se dio, principalmente, por un deterioro en el indicador 1 que compone el índice, el cual resume variables más perceptuales y actitudinales del análisis, el cual bajó de 48 a 41 puntos en el 2022.

“Decidimos llevar a cabo, por segundo año consecutivo, este estudio, para identificar cómo está el “ánimo inversionista” con respecto al año anterior en los tres países donde tenemos presencia, y tener un panorama más claro sobre variables de intención, confianza, conocimiento y tenencia de alternativas de inversión”, explicó Mendoza.

Para el caso de Perú, el país mejoró en el índice, empatando a Colombia, ya que pasó de 40 en el 2021 a 43 en 2022. Mientras que Chile fue el país que presentó el mayor crecimiento en el índice, donde pasó de 43 a 49, ubicándose en el primer puesto entre los tres países analizados.

“Pese a la ligera caída en el índice de ánimo inversionista de Colombia, este sigue siendo el más optimista con respecto a sus ingresos futuros, puesto que el 83 % no cree que sus ingresos vayan a reducirse, incluso el 36 % de los colombianos cree que van a aumentar en los próximos 12 meses. A lo anterior, se suma una mejor percepción acerca de realizar inversiones futuras, con un 37 % de personas que dicen que es ‘probable’ o ‘muy probable’. Mientras que para Perú y Chile esa probabilidad marcó 23 % y 21 %, respectivamente”, agregó el CEO de tyba.

El 52 % de los colombianos se reconoce en situaciones en las que es difícil construir un capital y, por segundo año consecutivo, mencionan que la situación financiera con la que más se identifican es “Saliendo de deudas” (19 %), seguido de “Ahorrando” (16 %) y “Viviendo el día a día” (15 %). La situación financiera con la que más se identifican este año en el Perú es “Ahorrando” (23 %), mientras que en Chile es “Viviendo el día a día” (27 %).

“El estudio también reveló que, este año, Colombia tiene el porcentaje más bajo de personas que ‘No ahorran’ (13 %), dato que se mantuvo sin variación con respecto al año pasado, mientras que en Perú y en Chile dicho porcentaje aumentó en ambos países (PE: 15% CH: 24 %). Entre las principales razones por las cuales los ciudadanos de estos tres países no ahorran son debido a que: no les alcanza el dinero, no cuentan con ingresos suficientes y primero pagan deudas”, dijo Valdemaro Mendoza.

Para el caso de Colombia, las “entidades financieras” (39 %) tradicionales siguen liderando los métodos de ahorro, pero han perdido terreno frente a las “cuentas digitales” (35 %). Adicionalmente, “guardar dinero en casa” perdió popularidad este año, lo cual indica que las personas están ahorrando menos en efectivo y más a través de otros métodos. Sin embargo, las mujeres (H: 24 % vs. M: 33 %) y los jóvenes (18 a 24: 31 %, 25 a 34: 34 % vs. 45 a 60: 23 %) aún lo hacen en mayor medida.

“Algo que resalta este año es que se redujo el porcentaje de colombianos que dicen no tener ningún tipo de inversión, pasando de 50 % el año pasado a 42 % este año. Pero baja la tenencia de productos financieros de inversión, mientras suben otras inversiones fuera de la banca tradicional, como ‘negocios’ y ‘préstamos a terceros’, lo cual puede deberse a un dinamismo de post pandemia en la economía o aumento en la informalidad, según el tipo de negocio que sea”, concluyó este vocero.