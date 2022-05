Precio del dólar cierra al alza, aunque sin recuperar lo perdido

Pese a que las expectativas del mercado no eran buenas para esta jornada, el dólar en Colombia cerró con una fuerte tendencia al alza que mantuvo a lo largo de todo el día. No obstante, esto no le bastó para recuperar todo el terreno perdido a lo largo de la semana.

De acuerdo con los reportes de la Bolsa de Valores de Colombia, esta divisa alcanzó un último precio de 3.933 pesos con 55 centavos, once más que al cierre de mercados el pasado jueves cuando quedó sobre los 3.922, pero cerca de dos por debajo que a mitad de semana, cuando llegó hasta los 3.935 pesos con 40 centavos.

Así mismo, según la BVC, el dólar inició la jornada en 3.916 y, pese a que en sus primeras dos horas de transacción cayó a mínimos de 3.982 pesos con 10 centavos, sobre las 10:30 a. m. empezó a subir hasta lograr un punto máximo de 3.947 pesos con 70 centavos, mientras que el costo promedio rondó los 3.912,34.

Este día, el último de la Bolsa antes de las elecciones del próximo domingo deja ver que los inversionistas prefieren mantener sus reservas de cara a lo que pueda pasar y esperar a que el país empiece a mostrar poco a poco el rumbo que va a tomar.

También hay que tener presente que hay optimismo en el mercado mundial, ya que Estados Unidos poco a poco da señales de recuperación, gracias a las familias que mantienen la tendencia de consumo, pese a la alta inflación.

Las familias estadounidenses continuaron gastando en abril, cuando la inflación cedió, una buena noticia para los consumidores y también para la popularidad del presidente Joe Biden.

La fuerte subida de precios que desde hace meses erosiona el poder de compra de los norteamericanos se moderó en abril, según el índice de inflación preferido por la Reserva Federal, el PCE, publicado este viernes.

La inflación en los últimos 12 meses a abril fue de 6,3 %, frente al 6,6 % de marzo, según el índice del Departamento de Comercio. En la medición mes a mes, los precios aumentaron un modesto 0,2 % entre marzo y abril, frente a 0,9 % entre febrero y marzo.

Es una buena noticia para los consumidores, que vieron subir sus ingresos 0,4 % el mes pasado en comparación con marzo, y gastaron 0,9 % más, una cifra que -aunque positiva- representa un incremento más pequeño al registrado en el tercer mes del año.

¿Las elecciones en Colombia están generando volatilidad en el mercado?

Faltan menos de dos días para que los colombianos acudan a las urnas a elegir al que será su próximo presidente durante los cuatro años siguientes, y conforme se acerca la fecha, aumenta la tensión por saber quién llevará las riendas desde la Casa de Nariño y el rumbo que pueda tomar el país tras esto.

Nuevamente, se están enfrentando las dos principales corrientes políticas del país (izquierda y derecha), representadas por personajes que tienen una visión diferente de lo que debe ser el desarrollo económico en el país durante el próximo periodo presidencial.

Este panorama de cambio en las tendencias al parecer está afectando la estabilidad de los mercados, que ven afectados los principales activos financieros, como acciones, dólar y TES, respecto al desempeño de la región. No obstante, esta caída es pasajera, puesto que una vez entra en marcha el nuevo gobierno, todo tiende a normalizarse.

Según Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, actualmente Colombia vive una situación similar a la de Chile y Perú cuando estuvieron en época electoral, ya que la posibilidad de un cambio en las tendencias políticas en el poder llevó a que muchos inversionistas fueran precavidos, respecto a sus expectativas, tanto en el corto, como en el mediano plazo.

Según el análisis de Casa de Bolsa, en este momento los TES (títulos de deuda) se han desvalorizado 116 pbs más que la deuda pública de la región, el peso colombiano se ha devaluado un 5 % más que las monedas de la región y el mercado de acciones en Colombia, aunque ha tendido a la baja como el resto de los mercados de renta variable del mundo, ha presentado un mejor desempeño que el promedio de la región.