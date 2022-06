Valor del bitcóin sigue desplomándose y llega a su nivel más bajo en 18 meses

El bitcóin cayó en la jornada de este lunes por debajo de los US$ 25.000, su nivel más bajo en los últimos 18 meses debido a que los inversores rehuyeron los activos de riesgo ante la caída de los mercados mundiales.

Este lunes, las bolsas europeas abrieron mayoritariamente en rojo y a las 08:25 a. m., hora local, la bolsa de París perdía un 2,38 %, la de Fráncfort un 2,05 %, la de Milán un 2,14 % y el índice de referencia Eurostoxx 50 un 2,40 %. Londres también bajó un 1,55 %.

El bitcóin, la criptodivisa más popular del mundo, se desplomó alrededor de un 10 % hasta situarse en los US$ 24.692 en las operaciones matinales de Londres, alcanzando niveles que no se observaban desde diciembre de 2020.

El temor a una fuerte subida de los tipos de interés en Estados Unidos y a una recesión sacudió el lunes los mercados mundiales, tras la publicación el viernes pasado de una cifra de inflación estadounidense más elevadas que lo previsto: 8,6 % anual. “La correlación entre los mercados de valores y el bitcóin sigue” ganando fuerza, dijo el analista de AvaTrade Naeem Aslam.

El valor de la unidad virtual se ha desplomado un 65 % desde que llegó a un máximo histórico en noviembre de 2021, que fue de US$ 69.000. Incluso, el pasado 9 de mayo, el bitcóin rompió el piso de los US$ 30.000 y llegó a cotizarse hasta los US$ 29.764.

En 2021, el incipiente sector había atraído a cada vez más actores de las finanzas tradicionales, cuyo apetito por el riesgo se vio alimentado por las políticas flexibles de los bancos centrales de todo el mundo. Pero la subida de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en su intento de combatir la inflación galopante, ya está pesando en los mercados.

El valor del bitcóin se ha desplomado un 65 % desde que llegó a un máximo histórico en noviembre de 2021. - Foto: Cortesía

El yen toca mínimos de 24 años frente al dólar por divergencia entre bancos

El yen, la moneda oficial de Japón, prosigue su senda a la baja frente a las principales monedas como consecuencia de una cada vez mayor divergencia entre la política monetaria del Banco de Japón y el resto de los grandes bancos centrales, lo que ha hundido a la divisa a mínimos desde 1998 frente al dólar.

El ‘billete verde’ llegaba a cambiarse por 135,19 yenes, su mejor cambio desde octubre de 1998, después de que el Banco de Japón haya reiterado que seguirá manteniendo su actual política monetaria para alcanzar el objetivo de inflación a medio plazo del 2 %.

Las autoridades monetarias de Japón expresaron su preocupación por la pérdida de valor del yen. - Foto: AFP

Por su parte, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra ya han comenzado a subir tipos para abordar tasas de inflación en máximos desde los años 80 y el Banco Central Europeo (BCE) se ha comprometido a acometer en julio su primera subida del precio del dinero en los últimos 11 años.

La depreciación del tipo de cambio del yen provocó que el pasado viernes las autoridades monetarias de Japón publicasen un inhabitual comunicado conjunto en el que expresaban su preocupación por la pérdida de valor de la moneda japonesa y la importancia de la estabilidad del tipo de cambio.

“Es importante que el tipo de cambio se mantenga estable en línea con los fundamentos y las fluctuaciones rápidas no son deseables”, señalaron el Ministerio de Finanzas, la Agencia de Servicios Financieros y el Banco de Japón tras una reunión para intercambiar información y puntos de vista sobre las tendencias recientes del mercado y su impacto en la economía.

En este sentido, las autoridades japonesas reconocieron su preocupación “por la rápida depreciación del yen”, expresando su disposición a colaborar estrechamente para vigilar de cerca las tendencias en el mercado de divisas y su impacto en la economía y los precios.

*Con información de la Agencia AFP y Europa Press