A pesar del buen momento del café, no estamos en una bonanza, dice el gerente de la Federación de Cafeteros. ¿Por qué?

Sin embargo, para el líder gremial, aunque positivos, estos resultados no deben calificarse como una bonanza cafetera. Bahamón explica que una bonanza implica precios altos sostenidos durante todo un ciclo de producción, un escenario que no se ha presentado.

Por otro lado, a nivel internacional, Bahamón asegura que factores como los precios de los fertilizantes, que en su momento generaron gran preocupación debido al impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, han regresado a niveles cercanos a la normalidad. En el pico de la crisis, estos insumos llegaron a ser inalcanzables para muchos productores. Sin embargo, aunque la situación ha mejorado, un aspecto que sigue generando inestabilidad en el sector es la volatilidad del dólar, pues muchos de los insumos que se utilizan en la producción del café son importados y las constantes fluctuaciones de la tasa de cambio no han permitido una constancia en cuanto a estos costos.

El clima es otro gran desafío. A pesar de que las sequías de 2024 no afectaron las dos cosechas anuales que realiza el sector cafetero, eso no significa que el gremio no deba seguir preparándose para unas condiciones naturales más extremas.