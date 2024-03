Antes que carros eléctricos o de hidrógeno, la transición energética debe buscar que millones de colombianos dejen de cocinar con leña

Este viernes 22 de marzo se cumplirá un año desde que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, anunció la apuesta del país por una transición energética justa, un propósito que aún no está muy claro y que sigue generando debate . Desde la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (Agremgas), que representa a 70 distribuidores, sostienen que la discusión debe trascender la mera conveniencia de continuar explorando hidrocarburos, una actividad que consideran indispensable. En cambio, abogan por priorizar la reducción de la pobreza energética, que actualmente afecta a 1,6 millones de hogares.

SEMANA: ¿Pero ese no es el mismo que acá usan los taxis o sí?

F.G.: No, acá para movilidad no se usa el GLP, sino el gas natural, que es el mismo que llega a tu casa por el gasoducto, pero eso no es lo usual a nivel global. En el mundo el más común y popular, el que tiene los mejores rendimientos, ahorros económicos y eficiencia es el GLP. Es algo nuevo para nosotros, pero muy conocido en el mundo. Además es un gas líquido, que tiene menos factor corrosivo dentro de los motores.