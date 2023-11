¿Por qué el gas es clave en la lucha contra la pobreza? Estos fueron los hallazgos de un estudio de Naturgas

L.S.M: Hay mayor pobreza energética concentrada en la Costa Atlántica; sin embargo, también persiste en departamentos como el Vichada, el Amazonas, Guainía, o Guaviare, territorios a los que todavía no hemos podido llegar con el servicio de gas natural, debido a que la infraestructura del sistema de transporte de gasoductos no está tan cercano a las zonas o cabeceras municipales principales de estos departamentos. Siendo así, lo que hemos tratado de hacer es ver cómo podemos llevar una solución energética que no solamente sea gas natural a través de redes. Por ejemplo, descubrimos que lo podemos hacer a través del biogás y del biometano que se produce por la utilización y el aprovechamiento de residuos orgánicos, o de biomasa. A pesar de que son proyectos a pequeña escala, podemos llevarle a las familias una solución para reducir la pobreza en los casos en los que no tienen acceso a ningún tipo de energético.