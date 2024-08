Arranca cronograma para declarar renta en Colombia: estas personas deberán hacerlo en agosto; ojo con las multas

Quiénes deben declarar renta en agosto: ojo al calendario tributario

¿Qué pasa si hace mal la declaración de renta?

Para muchos contadores, aunque la información exógena ha avanzado y es de suma importancia a la hora de hacer la declaración de renta, aún hay mucha tela por cortar. Por ejemplo, año a año, algunos contribuyentes, cuando abren la información exógena a su nombre, pueden encontrarse con inconsistencias: “esta plata que reportó la empresa X, no me la dieron a mí”.

En todo caso, con el tema de los impuestos de las personas naturales, el contribuyente es el que decide utilizar o no la herramienta de la información exógena, para tener la certeza de que lo que anotará en el formulario de declaración de renta, y posterior pago del impuesto (si le corresponde algún pago), sea lo que es se convierte en una opción útil. “Si la información reportada por terceros presenta inconsistencias tales como, registros duplicados, no tuvo transacciones con el que lo reporta o los valores que informan a su nombre no son los correctos, entre otros; debe comunicarse o requerir a la persona natural o jurídica que suministró la información para que realice las modificaciones a que haya lugar”, recomienda la Dian.