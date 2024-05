Aunque Petro amenazó con no pagar deudas internacionales, Minhacienda lo contradice y asegura que sí cumplirán

Hace algunas horas, una declaración del presidente Gustavo Petro provocó fuertes reacciones en los mercados y también en algunos sectores políticos. El mandatario se refirió a la posible declaración de una emergencia económica si el Congreso de la República decide no aprobar el proyecto de ley del cupo de endeudamiento.

“El proyecto de cupo de endeudamiento no es plata para el gobierno. Nosotros no nos estamos endeudando desde que comenzamos a gobernar. Es para pagar la deuda vigente con nueva deuda, ojalá más barata. Es lo que siempre han hecho todos los gobiernos para palear el endeudamiento y no dejar caer la inversión pública”, comentó el Jefe de Estado en su cuenta de X.