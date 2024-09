En un hecho inédito, las comisiones económicas del Congreso negaron el monto de presupuesto para 2025

Ni siquiera la propuesta de una ley de financiamiento, con la que el Gobierno busca conseguir los 12 billones de pesos que faltan para financiar el presupuesto, sirvió para convencer a los congresistas. Inicialmente, intervinieron el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el director de Planeación Nacional, quienes defendieron el monto y argumentaron que el proyecto de Ley de financiamiento, que radicaron el día anterior, era suficiente para conseguir el monto que faltaba y que pese a las críticas este no es una reforma tributaria.

No obstante, los congresistas que pertenecen a las comisiones tercera y cuarta presentaron, a su vez, siete proposiciones para aprobar un monto de presupuesto distinto a los 523 billones de pesos, insistiendo en que la Ley de financiamiento no va a alcanzar para cubrir los 12 billones de pesos que faltan, pues el faltante podría ser mayor. Por ejemplo, la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, lo estima en 46 billones.

De hecho, Lozano radicó una proposición sustitutiva, que fue la primera en ser evaluada. En ella sugirió que el monto fuera menor, no solo por la baja ejecución y por los dineros de entidades del Estado que se encuentran guardados en fiducias, sino porque, por ejemplo, tras el paro camionero se redujo el ahorro que se iba a lograr por eliminar el subsidio al diésel.

La segunda proposición fue la del senador y presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien insistió en “no aprobar una tributaria a ciegas”, teniendo en cuenta que esta fue radicada hace tan solo un día y no ha tenido las discusiones pertinentes. “No es serio conseguir 12 billones a espaldas de los colombianos. Nos debemos a los que nos eligieron”, dijo el parlamentario y agregó que en 2024 el Gobierno le pidió al Congreso votar la aprobación de unos recursos que se conseguirían en tribunales de arbitramento, que nunca se dieron y su faltante llevó a un recorte doloroso de 20 billones de pesos en el presupuesto de 2024. Su propuesta es que el presupuesto de 2025 se bajara a 511 billones, pero, aunque fue aprobada por la Comisión Tercera del Senado, fue negada por la cuarta de la misma corporación, así que se continuó con la siguiente proposición.

La cuarta proposición en teoría respaldaba la propuesta del Gobierno, es decir, dejar los 523 billones de pesos. Esta fue de nuevo negada, pues, aunque se aprobó en la Comisión Tercera de Cámara, no se avaló en la Tercera de Senado. El tema es que el monto que se propuso en este caso no fue idéntico al presentado por el Ministerio de Hacienda , que es exactamente de 523.732.426.704 pesos.

Algunos temen que al ellos no definir un monto antes del 15 de septiembre, el presidente Petro pueda aprobar el presupuesto por decreto, pero otros aseguraron que esto no lo podría hacer el primer mandatario, dado que la discusión sobre el contenido del presupuesto aún no ha iniciado y su aprobación por decreto se tendría que dar después de ese paso y para eso habría plazo hasta el 25 de septiembre.