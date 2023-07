Atentos: así funcionará la restricción para vehículos particulares en las horas pico. Esta es la explicación del MinTransporte

Advierte que el parque automotor de transporte público -taxis e, inclusive, buses- está prácticamente congelado y no crece con la misma velocidad con la que lo hacen los vehículos particulares –carros y motos-, que no tienen restricciones diferentes a los pico y placa que funcionan en algunas ciudades.

“La congestión no disminuye nuestros sistemas estratégicos de transporte público cada vez son deficitarios; es decir, no cubren los costos de operación y en algunos casos no alcanzan a cubrir los de implementación y renovación de flota”, dijo el ministro Camargo a SEMANA.