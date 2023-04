“Debo reiterarle al señor presidente mi indeclinable decisión de trabajar para contribuir al PND”: nuevo gerente de Fedecafeteros

Germán Bahamón es el nuevo gerente de la Federación de Cafeteros, según decisión divulgada al término del Congreso Nacional Cafetero, que sesionó de manera extraordinaria este 27 de abril en Bogotá.

Tras su nombramiento, Bahamón le envió un mensaje al presidente de la República, Gustavo Petro, quien unas horas antes, tras la crisis ministerial que llevó al cambio de siete integrantes de su gabinete, incluido el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, había pedido que aplazaran el Congreso, de manera que le dieran tiempo al nuevo ministro, Ricardo Bonilla, de revisar la situación.

“Los cafeteros hemos sido parte fundamental del desarrollo económico y social del país, lo que hemos logrado siempre ha sido de la mano del Gobierno nacional y por tal razón debo reiterarle al señor presidente de la República mi indeclinable decisión de trabajar para contribuir al Plan Nacional de Desarrollo, para mejorar las condiciones de vida de más de 540.000 familias cafeteras que en su gran mayoría viven y producen en pequeñas parcelas que no superan en promedio las dos hectáreas, familias que creen en el campo, en el desarrollo sostenible, en la tecnificación, en la solidaridad social y en la paz como principio rector”, dijo el gerente de la agremiación.

Bahamón también hizo un reconocimiento a Sandra Morelli y Santiago Pardo como otros integrantes de la terna final con quienes contendió y que dieron altura al proceso de elección.

Por su parte, el saliente ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se mostró feliz por la manifestación democrática que representa la elección del nuevo gerente general de la FNC.

“La relevancia local, nacional y global de esta organización supone un enorme compromiso de la Gerencia con todo ese entorno, pero especialmente con la base principal sobre la que se ha erigido exitosamente la Federación: son 542.000 familias cafeteras, quienes con su trabajo permanente han posicionado al café de Colombia y a la institucionalidad cafetera”, dijo Ocampo.

Bahamón es ingeniero de producción agroindustrial por la Universidad de la Sabana, con especialización en mercadeo estratégico por el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa) y en mercadeo ejecutivo por la Escuela de Administración Kellog, de la Universidad Northwestern, en Chicago, Bahamón Jaramillo ha sido también profesor y catedrático.

En medio de la puja por llegar a la gerencia de la Federación de Cafeteros, que es considerado como uno de los más poderosos del país, se sacaban circunstancias ocurridas en el pasado. Fue así como a Morelli le recordaron una polémica decisión tomada cuando era directora jurídica de la Federación, en el 2003, “al aprobar la venta de Cafesalud, EPS de la Federación, que fue adquirida por Saludcoop”.

A Bahamón le sacaron a relucir presuntas inhabilidades, dos de las cuales están contempladas en el Estatuto de los caficultores: no pueden haber hecho proselitismo político un año antes y no pueden tener nexos con empresas relacionadas con el negocio. Sobre las dos, el nuevo gerente respondió que no incurría en ninguna.

Posterior a la divulgación de los resultados de la elección de gerente de la Federación de Cafeteros, el presidente Petro envió trinos por medio de sus redes sociales. El nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también dijo que al Congreso Cafetero solo le pedían dos días, para revisar la situación, pero al no escuchar la solicitud, queda entre el tintero si el gobierno podría proceder a utilizar la objeción a la elección que le conceden las reglas.

Polémica elección

Desde que empezó el proceso, la elección para ocupar el cargo de gerente, que dejó Roberto Vélez, había sido polémica. Una vez se dio a conocer el grupo de candidatos que inicialmente entraría en la competencia para elegir la terna, el ministro de Hacienda de ese momento, José Antonio Ocampo, pidió que se revaluara la lista para que se incluyeran más mujeres. No obstante, los caficultores se mantuvieron en su decisión y dejaron intocable la lista, de la cual, finalmente salió la terna.

Desde entonces, el camino ha sido escabroso. Como está en el reglamento, los ternados se fueron al terreno, para tratar de convencer a sus electores, exponiéndoles sus propuestas. Estas fueron las propuestas de Bahamón.