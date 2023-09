Devolución del IVA 2023: así se podrá cobrar el beneficio a partir de este lunes 4 de septiembre

Tercer ciclo de devolución del IVA 2023: fechas y detalles del pago

A través de un comunicado, la entidad aseguró que los recursos serán girados desde el próximo lunes 4 de septiembre. En este se incluirán los ciclos 1, 2 y 3 del 2023 y también los pagos no cobrados por beneficiarios del ciclo de diciembre del 2022.

En este ciclo, cerca de 700.000 nuevos beneficiarios recibirán el recurso económico. Además, el DPS establece que los hogares que tengan pagos reprogramados de 2022 y que no cobren la transferencia en esta oportunidad, ya no podrán retirarla en el futuro.

“Para acceder al programa no se requiere de inscripciones. Se accede a través de la focalización que usa la información del Sisbén IV. Por eso, es importante que los hogares mantengan actualizada su información en el municipio en el cual residen”, precisa el DPS en su portal.

¿Cómo saber si puede cobrar el subsidio?

Cómo saber a qué grupo de pobreza pertenece según el Sisbén

Grupo C: Vulnerable. En este grupo se encuentran aquellos en riesgo de caer en pobreza. El Grupo C se subdivide en 18 subgrupos (C1 a C18) para reflejar diversas situaciones de vulnerabilidad.

Grupo D: No Pobre, No Vulnerable. Este grupo engloba a la población que no está en situación de pobreza ni vulnerabilidad. También se divide en 21 subgrupos (D1 a D21) que permiten una mayor especificidad en la clasificación.