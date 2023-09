Así puede averiguar en septiembre si tiene saldo a favor de la renta ciudadana

Renta ciudadana: giro de septiembre

Para el mes de septiembre se hará el tercer pago de este subsidio. Aunque Prosperidad Social no ha precisado en qué fechas arrancará el giro del beneficio monetario, aseguró que esta información se difundirá a través de sus canales oficiales, como redes sociales.

Cómo divide el Sisbén a la población colombiana para dar subsidios

Grupo C: Vulnerable En este grupo se encuentran aquellos en riesgo de caer en pobreza. El Grupo C se subdivide en 18 subgrupos (C1 a C18) para reflejar diversas situaciones de vulnerabilidad.

Grupo D: No Pobre, No Vulnerable Este grupo engloba a la población que no está en situación de pobreza ni vulnerabilidad. También se divide en 21 subgrupos (D1 a D21) que permiten una mayor especificidad en la clasificación.