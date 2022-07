Dólar en Colombia en máximos históricos | Ocho cosas que suben de precio e impactan el bolsillo

Terminó una semana bastante volátil en el mercado financiero en Colombia, con el dólar subiendo a máximos históricos y el peso colombiano depreciándose aún más frente a la divisa estadunidense, lo que sin duda terminará afectando el bolsillo y el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El viernes, el dólar cerró en Colombia a 4.205 pesos con 5 centavos, subiendo 53,68 pesos frente a su cierre del jueves, que fue de $ 4.151,37; mientras que en la semana que finaliza ganó 64,55 pesos y desde que se dieron las elecciones presidenciales en Colombia en las que el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, resultó como presidente electo, la divisa aumenta 304 pesos con 05 centavos.

No obstante, en lo corrido del año con corte al primero de julio, el incremento del dólar en Colombia tan solo es de 135 pesos con 5 centavos, después de que la moneda cerrara el 2021 con un precio en el país de $ 4.070,00.

Ahora, aunque la divisa está a 20 pesos con 1 centavo de llegar al máximo histórico frente a su mayor nivel en una jornada de negociación en la Bolsa de Valores de Colombia, cuando fue de $ 4.230,00 el 19 de marzo de 2020 (en el next day), lo cierto que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para todo el fin de semana y hasta el próximo martes porque el lunes es festivo, es la más alta en toda la historia del país llegando a $ 4.198,77. Cabe mencionar que la TRM es el dólar oficial en Colombia.

Los analistas coinciden en que el incremento del dólar, más allá de la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente, obedece a choques externos como la subida en las tasas de interés de la Fed y el temor a una recesión económica en Estados Unidos y en el mundo.

“El incremento se debe a la apreciación del dólar a nivel global por los temores a una recesión económica. Las caídas en las bolsas en el mundo han sido muy fuertes, las tasas de interés en los diferentes países han venido en aumento, se esperaba que la inflación de mayo en Estados Unidos fuera menor y no fue así, entonces digamos que hay un sentimiento pesimista en los mercados globales”, aseguró Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos en Grupo Bolívar.

Sin embargo, como era de esperarse, la incertidumbre por lo que pueda pasar en un gobierno del presidente Petro, también está pasando factura sobre el precio del dólar en Colombia.

“La divisa responde a unos flujos de oferta y demanda. Si quiere salir del país, compre dólares; si quiere venir a Colombia, compre pesos; y si no está llegando inversión o dólares, no es solamente porque Petro sea el culpable, es que las condiciones que hay hoy en día en Colombia no dan claridad sobre lo que pueda pasar con una reforma tributaria, sobre la política de minas y energía y demás. La gente a Petro le tiene miedo y hay tanto nerviosismo interno y externo”, afirmó por su parte Andrés Moreno, analista bursátil.

¿Qué productos subirán de precio con el alza del dólar?

Más allá de cuáles sean los choques externos e internos que golpeen en la cotización del dólar en Colombia, la realidad es que este incremento de la divisa estadunidense afectará el bolsillo de los colombianos, aunque el efecto no será inmediato, sino que tardará algunos meses en verse reflejado, aún más cuando los analistas prevén que el dólar seguirá subiendo hasta finales de julio cuando la Reserva Federal de Estados Unidos aumente nuevamente sus tasas de interés en 75 puntos porcentuales.

1. Productos importados como maíz, trigo, torta de soya, azúcar de caña

A pesar de que Colombia es un país con vocación agrícola, importa más de 12 millones de toneladas de comida. En ese orden de ideas, sin duda alguna el mayor efecto por el precio del dólar se verá en los productos que importa Colombia desde el extranjero.

“Hay muchos productos que se importan, que ya venían subiendo de precios con la invasión de Rusia a Ucrania, como lo son el trigo, el maíz, los fertilizantes, y puede que suban de precio, aunque no es la misma magnitud en que lo hicieron meses atrás por el conflicto bélico”, dijo Langebaek.

2. Pollo y carne de cerdo

Aunque el pollo y la carne de cerdo que se consume en Colombia se producen en el territorio nacional, en muchas ocasiones estos animales son alimentados con maíz, el cual en su mayoría es importado desde el exterior, especialmente desde Canadá, lo que aumenta los costos de producción avícola y porcícola, traduciéndose indirectamente en un mayor precio para el consumidor final.

3. Carne de res

Si bien la carne de res que se consume en el país es producida por los ganaderos colombianos, el dólar también afectaría su precio, pero en esta ocasión, por la cantidad de carne que hoy en día se está exportando al exterior.

“Varios de los alimentos que consumimos en Colombia tendrían alguna afectación directa, algunos porque son importados y otros que, aunque son producidos localmente, tienen influencia internacional. Por ejemplo, la carne, la mayoría es local, sin embargo, desde hace un tiempo como los precios de la carne a nivel mundial estaban altos, empezamos a exportarla y el precio internacional será un referente porque hace que los ganadores saquen la carne para venderla en el exterior, lo que terminaría impactando el precio de la carne que se queda en Colombia”, explicó Camilo Pérez, economista jefe del Banco de Bogotá.

4. Café, frutas y verduras

A pesar de que el aumento del precio del dólar no se ve reflejado inmediatamente en los precios de los productos en Colombia, toda vez que las importaciones que en la actualidad llegan al país fueron concertadas y pagadas meses atrás, lo cierto es que productos como el café, algunas frutas y verduras, e inclusive hortalizas también sufrirán pequeños golpes en sus precios, toda vez que para su producción los campesinos requieren importar insumos agrícolas como fertilizantes, los cuales aumentan de precio por el alza del dólar, lo que termina impactando el precio final.

5. Ropa

Tal cual como sucede con algunos alimentos, la producción textil en Colombia requiere de la importación de materia prima, además de compras en el exterior de maquinaria especializada, y al haber un precio alto del dólar, esta materia prima también subirá de precio.

6. Vuelos internacionales y paquetes turísticos

Viajar al exterior con un dólar a $ 4.000 resultará altamente costoso para los colombianos. “La devaluación es un problema, las vacaciones de las personas del común se verán afectadas. ¿Cuánto cuesta hoy irse de viaje fuera del país en dólares?, eso es una locura, es carísimo, el remedio es impulsar el turismo local porque no hay cómo salir de Colombia”, subrayó Andrés Moreno.

7. Carros y motos

Colombia no es un país de industria automotriz, los carros y las motos en su gran mayoría son importadas desde otros continentes y el incremento del precio del dólar golpearía el valor de venta de estos vehículos. “Los precios se van a afectar terriblemente porque los carros y las autopartes son importados, comprar un carro será carísimo”, comentó Moreno.

8. Casas y apartamentos

Finalmente, el precio del dólar también golpeará en la construcción de casas y apartamentos en Colombia, principalmente por el alto de la importación del hierro y demás materia prima que se requiera para sus edificaciones.

“Muchos proyectos de vivienda no han podido terminarse porque los costos que tenían pensado los constructores y sobre los cuales vendieron las viviendas, se han ido a la porra, primero por los precios acá internos y segundo, por la devaluación. Eso es una locura”, puntualizó Moreno.

En esa materia, Langeabaek aclara que un contrapeso al aumento del dólar es la disminución en los precios de los commodities, lo que ayuda compensar el incremento del precio de la divisa.