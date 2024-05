¿Dólar reaccionará a discurso de Petro en el Día del Trabajo? Analistas no son optimistas ante rompimiento de relaciones con Israel

¿Qué puede pasar con el dólar si se rompen relaciones con Israel?

“Durante este año el dólar no ha respondido a comportamientos locales como la constituyente y como las locuras que dice Petro todos los días. El dólar en Colombia desde diciembre se ha movido más por temas internacionales, precios del petróleo, pero la estabilidad y una constante, claramente esto con Israel es un tema de mucha mayor trayectoria internacional”, indicó Moreno.

¿Qué pasará con la inversión en el país tras el anuncio de Petro?

“Yo creo que no va a pasar mayor cosa; la verdad es que las relaciones diplomáticas y las relaciones comerciales son cosas diferentes; las relaciones comerciales continúan. Los mercados ahorita están viendo mucho más qué está pasando con el dólar en términos mundiales y con los resultados de la reunión de la FED ayer primero de mayo , entonces no creo que eso afecte demasiado la tasa de cambio en Colombia en el corto plazo”, explicó el analista frente al comportamiento del Dólar.

“En el largo plazo seguimos viendo si la inversión, sobre todo la inversión extranjera directa, se puede ver afectada, eso puede pasar; por ahora no está sucediendo, pero eso sí puede afectar. No solo el rompimiento de relaciones con Israel, sino en general el tono fuerte del presidente y la no ejecución del presupuesto, las dos cosas pueden hacer que la inversión se vea afectada”, concluyó el experto.