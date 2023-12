Dólar se puso barato y tocó mínimo que no se veía desde junio del 2022: se cotizó en $3.861 este 26 de diciembre

Precio del dólar hoy 26 de diciembre: así se mueve la divisa este martes

Respecto a los datos de la economía estadounidense, los recientes informes publicados dejarían ver una desaceleración de la inflación en esa nación, que motivaría a la Reserva Federal (FED) a iniciar los recortes de tasas de interés. Es preciso aclarar que estas tasas han estado inalteradas y el banco central no ha querido moverlas hasta que no obtenga más resultados en su lucha contra la inflación.