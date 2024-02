Economía en rojo: Fenalco asegura que el Gobierno no escuchó a los gremios y pide que “no siga de oídos sordos”

Ante la publicación de la cifra, varias agremiaciones se han pronunciado, solicitando al Gobierno tomar medidas para que los sectores productivos del país puedan salir a flote y las cifras puedan mejorar. La caída en las diferentes industrias no solo representa una menor entrada de dinero al país, sino también un aumento en el desempleo y otros factores poco favorables.

¿Qué dice Fenalco tras el desolador dato de crecimiento?

Ante la revelación del dato, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) se pronunció al respecto, asegurando que la mayor caída que se dio en esta cifra se la llevaron algunos sectores clave como el comercio, la industria, la construcción e incluso el sector agropecuario, en el que hubo un “pobre desempeño” . Apuntó además a que las perspectivas para este año no son las mejores.

“Es importante que el Gobierno nacional reaccione. No ha reaccionado en los últimos meses del 2023. No hizo caso de los pedidos y planteamientos de los gremios, especialmente de Fenalco, de convocar a los sectores productivos a liderar un plan de choque y reactivación de la economía. Esperamos que el Gobierno no siga de oídos sordos y reaccione ante esta situación que hoy estamos evidenciando”, agregó Cabal.