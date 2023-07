El peso colombiano es la moneda más revaluada contra el dólar en el mundo este año, según ‘The Financial Times’

El peso colombiano es hoy la moneda más revaluada del mundo frente al dólar, según un informe del prestigioso diario británico The Financial Times. La moneda colombiana figura en el primer lugar, por encima del peso mexicano.

“América Latina alberga cinco de las ocho monedas con mejor rendimiento del mundo este año, que se han beneficiado de la actuación temprana y decisiva de los bancos centrales de la región al aumentar las tasas y mantenerlas altas incluso cuando la inflación retrocede”, subraya el informe, de Mary McDougall y Rafe Uddin.

Gráfico 'The Financial Times' - Foto: 'The Financial Times'

El artículo destaca las decisiones de los bancos centrales de América Latina. “Tomaron la acción más rápida y decisiva a nivel mundial cuando las presiones inflacionarias aumentaron a raíz de la pandemia de coronavirus, lo que ayudó a contener el crecimiento de los precios mucho más rápido que en otras regiones”, dice.

El diario británico también destaca que los bonos locales han tenido el mejor retorno frente a los pares de la región. “Los rendimientos totales de los bonos locales también se han disparado por delante de sus pares de mercados desarrollados, ya que los rendimientos ajustados a la inflación abultados llaman la atención de los inversores”.

The Financial Times cita a Paul Greer, gerente de cartera de deuda y divisas de mercados emergentes en Fidelity, quien dijo: “Con cada mes que pasa, el rendimiento real es cada vez mayor (...) Entonces, cada vez más inversionistas quieren poner su dinero en monedas latinoamericanas por ese motivo”.

Gráfico 'The Financial Times' - Foto: 'The Financial Times'

A pesar de las altas tasas, el crecimiento económico de la región ha sido sorprendente. “Brasil y México, las dos economías más grandes de la región por PIB y las más populares entre los inversionistas internacionales, superaron los pronósticos de crecimiento en el primer trimestre de este año, lo que llevó a los economistas a elevar sus proyecciones para fin de año”, señala The Financial Times.

A comienzos de este año, Camilo Pérez, director del Área de Estudios Económicos del Banco de Bogotá, señaló sobre el peso colombiano: “Lo que ha estado sucediendo es que el dólar ha venido perdiendo terreno contra todas las monedas del mundo y, en el caso particular del peso colombiano, lo que se observa es que venía rezagado. Si se revisa lo que ha sucedido con la mayoría de las monedas emergentes, principalmente las latinoamericanas, al finalizar el año pasado fue una pequeña revaluación y el peso colombiano iba en otro sentido. Entonces, lo que está sucediendo en el inicio del año es que el peso colombiano se está poniendo al día”.

El precio del dólar en Colombia ha dado sorpresas durante los últimos seis meses, sube, baja, lo que los expertos llaman una fuerte volatilidad. De 4.800 pesos que venía cotizándose en enero, en junio casi llega a los 4.000 pesos.

El registro más alto del dólar fue de 5.061 pesos, que se convirtió en su punto más alto de cotización el pasado 8 de noviembre de 2022. Sin embargo, este comenzó a bajar sustancialmente desde la pasada Semana Santa, cuando se cotizó entre 4.600 y 4.300 pesos. El 28 de junio de 2023, la moneda estadounidense comenzó con un precio inicial de 4.185 pesos. De esta forma, subió un poco más de 33 pesos frente a la tasa representativa del mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 4.152 pesos.

Ahora bien, la pregunta que se hacen diferentes colombianos es si esta moneda seguirá bajando. A lo que expertos de Scotiabank Colpatria dicen que el dólar es una variable difícil de predecir y por definición, en Colombia, la tasa de cambio es flexible, por lo cual no tiene ninguna intervención y va a depender de cuántos agentes requieran dólares o de cuántos deseen venderlos, lo que hace pensar que se seguirá con mucha volatilidad en el mes de julio.

Cuando se consolide la idea de que no habrá más alzas en las tasas de interés y que los agentes externos tengan un poco más de apetito por riesgo, seguramente podrán seguir llegando capitales a la economía colombiana pero no de la misma forma que se vio hacia principio del año; de tal manera que no se espera mucha apreciación del tipo de cambio pero tampoco mucha depreciación, ya que los mercados están más tranquilos y sobre todo las inflaciones y las tasas de interés en el mundo están dejando de subir.

Por otro lado, según el análisis del experto financiero Andrés Moreno, existe la posibilidad de que el dólar continúe bajando e incluso alcance los 3.900 o incluso los 3.700 pesos. Moreno destaca que, a pesar de algunas decisiones que han desestabilizado la economía colombiana, el Gobierno ha tenido buenos funcionarios en áreas como el Dane y el Ministerio de Hacienda, lo cual ha contribuido a mantener la estabilidad económica.