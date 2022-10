En 15 días Hidroituango hará su “prueba de fuego” para confirmar si entra a operar en noviembre

La covid-19, la guerra en Ucrania y los bloqueos de vías en el país han sido los principales causantes de que la hidroeléctrica no haya entrado a operar a mediados de 2022.

Hidroituango entró en una etapa decisiva para determinar si efectivamente podrá entrar en operación antes del próximo 30 de noviembre con sus dos primeras unidades de generación. En 15 días iniciarán las pruebas finales, que durarán otros 15 o 20 días, aunque este tiempo no es definitivo, ya que dependerá de lo que se vaya encontrando en el camino.

“Esperamos hacerle pruebas a los árabes, que son los que permiten la entrada de agua a la turbina, y a la válvula de admisión, que es la que impide que entre agua a la turbina. Posteriormente, llevaremos agua desde el embalse a la turbina para empezar los giros mecánicos, medir vibraciones y empezar a adecuar la máquina”, explicó el vicepresidente de Proyectos Generación Energía de EPM, William Giraldo, sobre los detalles de estas pruebas.

También manifestó que Hidroituango debería estar generando energía desde mediados de 2022, pero se han presentado diferentes inconvenientes que han impedido que se cumpla el cronograma inicial y ahora se tengan tiempos ajustados.

Por ejemplo, con la llegada de la covid-19 en 2020 las obras se retrasaron unos seis meses. Se tuvieron 1.100 personas afectadas por la pandemia, cinco fallecimientos y se debieron aislar de las actividades a las personas que tenían más de 60 años y alguna comorbilidad para disminuir los riesgos de contagio.

Actualmente, Hidroituango tiene un avance en sus obras del 90 %. - Foto: SEMANA

Adicionalmente, con el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, EPM tuvo problemas de logística de transporte para traer equipos clave de la hidroeléctrica a Colombia, y los bloqueos en las vías regionales y del proyecto también han significado atrasos importantes.

“Eso implicó más o menos seis meses de pérdida de labores. Todas esas dificultades han ido afectando el cronograma y es el tiempo que hoy necesitamos para hacer las pruebas tranquilamente y poner en servicio (a Hidroituango)”, aseguró el vicepresidente de Proyectos Generación Energía de EPM.

La entrada en operación de Hidroituango ayudaría a bajar las tarifas de energía en el país. - Foto: SEMANA

Hidroituango con un avance del 90 %

Actualmente, Hidroituango cuenta con un avance del 90 % en las obras civiles y el montaje de los equipos electromecánicos. Específicamente, la unidad uno tiene un avance del 96 % y la número dos está en un 88 % para que pueda entrar en servicio.

“Nosotros esperamos ponerla de servicio antes del 30 de noviembre y para eso estamos terminando de armar todo lo que tiene que ver con los servicios auxiliares de la máquina, las lubricaciones, la refrigeración y toda la instrumentación”, dijo William Giraldo.

Además, aseguró que la compañía le ha solicitado al Gobierno nacional y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) una prórroga para “hacer las pruebas con tranquilidad” para poder cumplir con la entrada en operación de Hidroituango, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta al respecto.

Y es que si antes del 30 de noviembre no entran estas dos unidades de generación EPM tendría que pagar una multa que supera los $800.000 millones por no entregar la energía que se comprometió a generar para esta fecha. Incluso, si estas unidades entran en operación, pero no las dos que tienen que hacerlo antes del 30 de noviembre de 2023, también tendría que pagar esta sanción.

En 15 días iniciarán las pruebas que determinarán si Hidroituango puede comenzar a generar energía antes del 30 de noviembre. - Foto: SEMANA

Tarifas de energía podrían bajar

Si todo sale bien y las dos primeras unidades de generación de Hidroituango comienzan a operar en noviembre, las familias colombianas podrían comenzar a ver una disminución en las tarifas de energía que pagan actualmente, cuando los precios se han incrementado 27,29 % en el último año.

“Es una oferta de energía que entra al país, y si la demanda no está creciendo, debería impactar las tarifas y bajar. Que las tarifas se impacten positivamente para que la industria y los hogares puedan tener unas mejores tarifas ha sido uno de los propósitos que ha tenido el Estado con Hidroituango”, manifestó William Giraldo.

Hidroituango cambiará de contratista

En días pasados EPM anunció que por solicitud de algunos de los posibles oferentes que participan en el proceso para elegir a los nuevos contratistas que terminarán las obras civiles de Hidroituango se modificó la fecha de cierre para la recepción de ofertas y ahora será el cuatro 4 de noviembre de 2022.

Fueron diez compañías las que presentaron interés en seguir con las obras de la hidroeléctrica, de las cuales, cuatro son internacionales y seis nacionales. El consorcio ganador debe tener, al menos, una compañía colombiana como integrante.

“Lo que que buscamos es que el proyecto no se declare desierto porque necesitamos acabar la obra, que tengamos oferentes y una pluralidad para tener de dónde escoger, porque si no tenemos mucho de dónde escoger, corremos el riesgo que se declare desierto”, dijo William Giraldo.