El precio de gasolina más alto de la historia de Colombia llegará en diciembre, pero seguirá subiendo

Como si los altos precios de los alimentos y de la energía eléctrica no fueran suficientes, a partir del primero de octubre el precio de la gasolina en el país subirá $ 200, lo que pone en más aprietos a los colombianos o, al menos, a aquellos que tienen un vehículo.

Pero este no será el único aumento. En las últimas horas, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confirmó que el acuerdo al que se llegó con el presidente Gustavo Petro es aumentar el precio del galón de gasolina $ 200 cada mes entre octubre y diciembre. Es decir, que al final del año este combustible será $ 600 más caro.

Actualmente, el precio de la gasolina cuesta, en promedio, $ 9.180, y con este incremento de $ 600, terminará valiendo en el mes de diciembre $ 9.780, teniendo en cuenta las 13 ciudades principales del país. Este será el precio promedio por galón de gasolina más alto en la historia de Colombia.

El mes más reciente en el que se hizo un aumento mensual de $ 200 en el precio de la gasolina fue en diciembre de 2021, un anuncio que se hizo bajo la administración del expresidente Iván Duque.

En lo que va del 2022, el precio de la gasolina solo había aumentado en dos oportunidades. En el mes de enero subió, en promedio, $ 176 por galón, y luego de cinco meses de estabilidad, el primero de julio comenzó a regir un nuevo precio luego de un alza de $ 150, ubicando al galón de gasolina en $ 9.180, precio actual.

Las alzas no pararán en diciembre

El precio seguirá subiendo en el 2023. Los colombianos deberán recibir el año nuevo con otro incremento en el precio de la gasolina, que la hará más costosa en el país y es posible que se den aumentos adicionales al previsto para enero, que podrían llevar a que supere los $ 10.000, en promedio.

Pues el objetivo principal que tienen estas alzas de precio es comenzar a bajar el déficit de $ 10,49 billones que presenta actualmente el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y que podría llegar a $ 38 billones al cierre del 2022, según advirtió el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).

Aunque por ahora no se tocará el precio del ACPM para no inyectarle más presión a la inflación que está en máximos desde abril de 1999, pues este combustible se usa para el transporte de alimentos y otros bienes, en enero sí tendrá que subir. “Al ACPM no se va a aumentar porque se va a cambiar la fórmula para tener en cuenta el biodiesel, con lo cual, en realidad no se necesita aumentar el precio del diésel”, dijo el ministro de Hacienda.

¿Por qué tienen que subir los precios en enero?

Esto se debe a que en enero de cada año los precios de los combustibles deben incorporar la actualización de los rubros de tarifas de transporte por poliductos, transporte terrestre y tarifa de marcación, ajuste que se hace de acuerdo con el dato de inflación que reporta el Dane para lo corrido del año anterior y meta de inflación del Banco de la República para el 2023.

De acuerdo con la más reciente encuesta mensual de expectativas que realiza el Banco de la República a los analistas económicos del mercado, la inflación cerraría el 2022 en 11,22 %, una cifra mayor al 10,84 % anual que se registró en agosto pasado y el doble del 5,6 % de 2021.

Las ciudades con la gasolina más cara

Con el incremento de $ 600 que tendrá la gasolina en los últimos tres meses de 2022, en Tunja, capital del departamento de Boyacá, el precio de referencia superará los $ 10.257. Le sigue Villavicencio (Meta) como la ciudad donde se venderá la gasolina más costosa, sus habitantes deberán pagar aproximadamente $ 10.223 por un galón.

Otras ciudades donde el precio del galón de gasolina costará más de $10.000 en diciembre son Cali ($ 10.162), Bogotá ($ 10.123), Neiva ($ 10.160), Manizales ($ 10.116), Pereira ($10.107), Medellín ($ 10.064), Ibagué ($ 10.072) y Montería ($ 10.018).

Por el contrario, las ciudades que seguirán con el precio más barato de gasolina son aquellas que se encuentran ubicadas en zonas de frontera, ya que en estos territorios rigen algunos beneficios tributarios que hacen que este combustible sea más económico frente a otros lugares.

Por ejemplo, para diciembre de 2022 el galón de gasolina en Cúcuta costaría $ 8.176, mientras que en Pasto se tendría que pagar unos $ 8.632, prácticamente $ 2.000 por debajo del costo en otras ciudades del país.