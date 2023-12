En octubre se desplomaron la industria y el comercio, ¿mal augurio para el cierre de año?

En Anfi señalan que estos resultados muestran que los hogares continúan reduciendo las compras de bienes durables (carros, electrodomésticos, etc.), debido a la desaceleración económica y a las altas tasas de interés, dado que la mayoría de estas compras se hacen a crédito. No obstante, este centro de pensamiento alerta que ya se están empezando a ver disminuciones en las ventas de bienes no durables cómo las bebidas alcohólicas y los cigarrillos.