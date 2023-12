Prepárese para lo que viene. El arranque del 2024 no será fácil. ¿Qué golpeará el bolsillo de los colombianos?

Por estos días, todo el mundo está haciendo cuentas. No solo de lo que gastará en regalos navideños y vacaciones de fin de año, sino en lo que viene para 2024 y qué tanto aguantará el bolsillo en medio de una profunda desaceleración económica.

El costo de vida en el país sigue amenazado por factores como el fenómeno de El Niño, cuya intensidad se empezará a ver con fuerza entre diciembre y enero y aún no es claro cuál será su duración. También lo inquietan los incrementos de la gasolina y los que tendrá el ACPM. Además, la cifra de la inflación indexará precios de servicios y productos, como arriendos, cuotas de administración, educación o peajes, los cuales mantendrán las tensiones económicas de las familias.

Sin embargo, no son las únicas preocupaciones para los bolsillos de los colombianos. Este año entra en plenitud el impacto de la reforma tributaria del Gobierno Petro para las personas naturales, en las que los beneficios por deducciones se reducen dramáticamente, al tiempo que se depurarán las bases de datos para la entrega de subsidios, lo que dejaría sin esta ayuda estatal a familias que ya no serían consideradas tan pobres.

Sigue la carestía

“El escenario que tenemos es que el comienzo de 2024 puede ser complicado porque la inflación va a ceder a un ritmo muy gradual y buena parte de la reducción de tasas de interés no se va a sentir sino hasta final del año. Entonces, hay que arrancar 2024 con prudencia, volver a revisar los presupuestos y cuidar el endeudamiento”, señala José Ignacio López, director de estudios económicos de Corficolombiana y presidente designado de Anif.

“Para responder a estos ajustes, este año muchos hogares cambiaron de vivienda en arriendo. S e fueron a áreas más pequeñas con alquileres más bajos para no tener que pagar incrementos tan altos”, comenta explica Andrés Langebaek, director de estudios económicos del Grupo Bolívar.

Por su parte, Camilo Herrera, fundador de la consultora Raddar, aclara que si bien los arriendos pueden aumentar hasta el tope de la inflación causada, no se ha llegado a ese techo. “La inflación de arriendos para noviembre de este año es del 7,43 por ciento, por debajo del total de la inflación de 2022, que fue de más del 13 por ciento”.

A partir de allí, cada establecimiento educativo podrá acceder a puntos porcentuales adicionales, de acuerdo con diferentes criterios. Y la segunda, la llamada temporada escolar –especialmente para el calendario A– que, según Herrera, representa 5 por ciento del crecimiento del gasto de los hogares entre enero y febrero, en promedio, teniendo en cuenta que no todos tienen hijos. Y los costos de la temporada escolar no solo incluyen libros, útiles, uniformes y ropa. También productos de tecnología y acceso a internet.

También se indexan por inflación los precios de los peajes, que este año no subieron por decisión del Gobierno. Ahora, para cubrir ese rezago en 2024 tendrán dos incrementos: uno arrancando el año y otro a mediados de año. Paralelamente, hay expectativas frente al alza en los precios de los combustibles.

El panorama lo empezó a despejar el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien aseguró que ya no faltarían tres aumentos, sino uno solo. En diciembre no hubo incremento, lo que le quitó presión a la inflación. Posiblemente el alza se dé en enero. Según los cálculos de Herrera, el aumento en el precio de la gasolina afecta a cerca del 30 por ciento de los hogares que tienen carro o moto y, en algo, a la operación logística.

“Pero cuando entra el diésel, este incluye a camiones y tractomulas que mueven la papa que llega a las ciudades y la mercancía que llega de los puertos. Esto sí, metería un golpe fuerte en los costos, haciendo que la inflación baje más lento y con implicaciones importantes porque el tema no es que la inflación ceda rápido o despacio, sino que al estar alta, inevitablemente, lleva a unas tasas de interés altas y esto hace que el mercado se mueva a una velocidad mucho menor a la esperada”.

as alarmas también están encendidas por el impacto del fenómeno de El Niño en los alimentos y en la energía. | Foto: ADOBE STOCK

El salario mínimo también afecta la estructura de costos de las empresas, a las que no les queda otra opción que subir los precios más de lo que estaban esperando y eso, al final, lo que hace es comerse el aumento de los salarios. “Hay que encontrar un justo equilibrio”, advierte Herrera, de Raddar, y agrega: “Antes de 2023 las estructuras de costos en Colombia para las compañías crecieron cerca del 20 por ciento y la inflación no llegó a transmitirse a más del 13 por ciento; es decir, las empresas se comieron una gran cantidad de aumento de sus costos, lo cual reduce los márgenes de las compañías y eso no es una buena noticia porque pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas e incluso afecta el recaudo tributario”.