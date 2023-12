Prepare el bolsillo: estos son los aumentos que afectarán a los conductores en 2024, uno de ellos el alza en peajes

Otro de los incrementos es el del precio de la gasolina. Desde finales de 2022, el gobierno nacional ha venido incrementando mes a mes el precio del combustible. Y en poco más de un año, ya ha aumentado en más de $ 5.000. Pese a que este mes de diciembre no habrá una nueva alza, los incrementos sí seguirán desde enero de 2024.

También aumentaría el diésel

El motivo principal del aumento de la gasolina es para sanear el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). No obstante, hasta el momento, solamente se le ha subido el precio a la gasolina, el diésel, por ahora, no se ha tocado, pero ya tendría fecha para aumentar su tarifa.

De acuerdo a las declaraciones hechas por el ministro Bonilla, tras su intervención en el congreso de Colfecar, en el 2024 no pararían los ajustes en los combustibles, de hecho, en febrero del 2024 se encarecería el precio del ACPM.

“Como lo hemos venido señalando desde hace ya un año, una vez cerrada gasolina, comenzamos a hablar de diésel. La brecha del diésel es casi $ 8.000, eso no significa una subida de golpe; hay que organizarnos, no queremos coger de sorpresa a nadie, y creo que lo podemos concertar, y eso llevaría entre 18 meses y 2 años para poderlo ajustar”, manifestó.