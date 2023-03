Escándalo de corrupción de Venezuela le pone tatequieto al plan de importar gas desde el vecino país

Pese a toda la polémica que se ha generado por la propuesta de importar gas de Venezuela, dos empresas, una colombiana y otra del vecino país, venían avanzando para cumplir ese objetivo. Se trata de Prodata Energy C.A e Integral Energy Plus S.A.S. Los accionistas de esta última se reunieron hoy sábado 25 de marzo y tomaron la decisión de frenar ese proyecto.

La razón para cancelar el proceso de una posible importación fue el anuncio del Fiscal General de Venezuela de imputar a Bernardo Arosio en las investigaciones que se adelantan en dicho país por casos de corrupción. Arosio es accionista de la sociedad Prodata Energy C.A. y para evitar problemas los accionistas de la colombiana Integral Energy Plus acordaron disolver y liquidar de forma inmediata la sociedad.

“Si bien es cierto Bernardo Arosio no tiene ninguna participación en Integral Energy Plus S.A.S., su calidad de socio en Prodata Energy C.A., de la cual es accionista uno de los accionistas de Integral Energy Plus S.A.S. hace inviable seguir adelante con el proyecto que se venía adelantando para la importación de gas de Venezuela a Colombia”, sostiene un comunicado enviado por Integral.

Pese a todos los reparos de quienes aseguran que al importa el país perdería autosuficiencia energética, a la fecha no se había adelantado ningún contrato de venta de gas ni se había ejecutado el mencionado proyecto. Esto porque para negociar con firmas venezolanas se requiere del aval de la Office of Sanctions Coordination del Departamento de Estado de Estados Unidos, debido a las sanciones que tiene el gobierno venezolano. Esa solicitud, sin embargo, había sido presentada en noviembre de 2022.

