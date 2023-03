Felipe Bayón, el saliente presidente de Ecopetrol, lanza una fuerte advertencia: “No a la importación de gas de Venezuela”

SEMANA: Esta es época de balances, ¿cuál es el suyo en Ecopetrol, tras un 2022 fue bueno, pero también tras las vacas flacas en la pandemia?

FELIPE BAYÓN: Diría primero que hay un agradecimiento profundo con 18.000 colaboradores hombres y mujeres que todos los días se ponen la camiseta, que quieren a la iguana, que la llevan en el corazón y que, como decimos en Ecopetrol, hacen posible lo imposible. Y uno podría decir entre otras cosas que los números desde el punto de vista financiero son fundamentales. Pero yo empezaría por lo siguiente: en la declaración de cultura de Ecopetrol nosotros decimos primero la vida. Me cuido, te cuido, cuidamos a los demás. El año pasado fue el más seguro en la historia de Ecopetrol, que hoy está entre las cinco compañías más seguras del mundo. Una operación que es segura, es una operación eficiente. Podremos hablar de ingresos, de utilidades, de la producción creciendo, de las refinerías, estamos transportando más, estamos vendiendo muy bien nuestros crudos en Estados Unidos, en Asia. Hay una gran cantidad de cosas que están funcionando bien. ISA nos dio mucha más utilidad que el año anterior. Entonces yo creo que es un conjunto de muchas cosas, pero empiezo por el agradecimiento al equipo.

SEMANA: Miremos las cifras, ¿cómo cerró 2022?

F.B.: Con ingresos de casi 160 billones de pesos, lo que en la utilidad se traduce en unos 33,4 billones. Para que la gente tenga en contexto, en 2021 fueron 16,7 billones, en su momento año récord, y en 2022 multiplicamos por dos las utilidades. Alguien diría que eso fue el precio, pero el precio del petróleo subió 38 por ciento, las utilidades, ciento por ciento. Entonces hay una gran cantidad de elementos adicionales.

SEMANA: Por ejemplo…

F.B.: En producción cerramos en promedio en 709.500 barriles equivalentes en el año. En diciembre estuvimos en 734.000 barriles. La producción está subiendo y estos volúmenes que tenemos a final de año son niveles de pre-pandemia. En las refinerías, el año pasado ampliamos la capacidad de la de Cartagena de 150.000 a 200.000 barriles, transportamos más de un millón de barriles. Abrimos una oficina en Singapur, que entregó mucho más de lo que estábamos esperando en términos de resultado. Hicimos inversiones de más de 5.400 millones de dólares, que fueron muy eficientes. Todas esas cosas suman.

En diciembre, Ecopetrol estuvo sobre los 734.000 barriles de petróleo. - Foto: Getty Images - deepblue4you

SEMANA: ¿Cuánto va a entregar Ecopetrol al país por impuestos, dividendos y regalías?

F.B.: Hay dos cosas: si uno mira 2022, dividendos, regalías e impuestos son 42 billones de pesos, en el pasado en promedio eran entre 20 y 25 billones. Es un montón de plata, es una reforma tributaria todos los años. El año pasado fueron dos reformas tributarias. Para 2023 se está proponiendo en dividendos el más alto en la historia de Ecopetrol: 593 pesos por acción. Un pedazo es dividendo ordinario: 60 por ciento y 13 por ciento es extraordinario. Es un reconocimiento de un buen año para nuestros 255.000 accionistas, entre ellos al gobierno nacional.

SEMANA: Con todos estos resultados, ¿por qué se va?

F.B.: Es importante tener claro que las organizaciones, las instituciones perduran, las personas vamos y venimos. Desde el año pasado en junio o julio, me hicieron un ofrecimiento de trabajo por fuera del país y en ese momento a esas personas les dije primero, gracias por tenerme en cuenta, después les dije no me voy y, finalmente, me quedo en Ecopetrol hasta la Asamblea de este año, hasta el 31 de marzo. Fue un proceso súper respetuoso, tuvimos un diálogo cordial con la Junta y en últimas coincidimos en proteger la compañía. Los cambios son importantes es bueno que llegue una persona nueva. Me voy muy agradecido.

Felipe Bayón asegura que en medio de su salida priorizaron cuidar la compañía. ECOPETROL FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA 01 DE MARZO 2023 - Foto: Esteban Vega La Rotta

SEMANA: ¿Qué le quedó faltando?

F.B.: Hay cosas que uno quisiera haber visto…

SEMANA: ¿Cómo cuáles?

F.B.: Por ejemplo, la producción de los descubrimientos de gas costa afuera –Uchuva y Gorgon-, otras cosas que estamos preparando. El año pasado perforamos esos dos pozos costa afuera, que están abriendo espacio para siete pozos costa afuera en los próximos tres años. Poder ver ese desarrollo y cómo el gas llega a los mercados, habría sido interesante. O por ejemplo ver cosas como los grandes proyectos de hidrógeno verde en las refinerías de Barranca o de Cartagena. Pero desde afuera los podré ver igual y sentiré mucho orgullo y mucha felicidad cuando Ecopetrol vaya logrando en su camino esos grandes hitos. A Ecopetrol lo veo como un líder, al ser parte de la columna vertebral del país y guiar la transición energética. Será muy bonito verlo ahora desde el otro lado de la barrera.

SEMANA Ya vamos para transición energética. ¿Cuál fue el día más duro?

F.B.: Ha habido días complicados, pero yo creo que la emergencia en Lizama fue muy difícil desde el punto de vista técnico, en marzo de 2018. Un pozo que se había perforado en 2006. Yo llegué en 2016 a Ecopetrol y tuvimos la emergencia en 2018. La buena noticia, arranco por el final, hoy estamos prácticamente entre el 95 y el ciento por ciento de cumplimiento de todo el programa que acordamos hacer después de la emergencia de Lizama, pero fue difícil porque técnicamente era complicado. Trajimos expertos gente que tiene mucho recorrido en términos de manejos de emergencias. Ecopetrol se crece en las crisis y reacciona de manera muy positiva y proactiva. Pero ese fue un momento difícil.

En marzo de 2018 se presentó un derrame de crudo que afectó 49 fuentes hídricas de Santander. Foto: Archivo Semana - Foto: Karen Salamanca

SEMANA: Mencionó la transición energética y hay un gran debate alrededor de la duración de este proceso. ¿Cuánto debe durar la transición energética?

F.B.: La transición nunca se va a acabar. Nunca vamos a tener el ciento por ciento de lo que queremos lograr. Habiendo dicho eso, tenemos que descarbonizar, por ejemplo, usted y yo somos diez toneladas de CO2 al año. Usted y yo qué estamos haciendo para reducir nuestra huella de carbono. Es un poco llevar también la discusión ahí, desde el punto de vista de demanda, de los hábitos, del consumo, qué estoy haciendo. Hay que mirar el tema de manera muy integral. Ecopetrol planea ser carbono neutral a 2050. Hoy hay una hoja de ruta para llegar allá y unas metas volantes en el tiempo. En transición energética hay un tema del que no se habla mucho todavía y es el agua. Nosotros hemos dicho, queremos ser agua neutrales a 2045 y hay gente de afuera de Colombia que nos pide que les expliquemos eso y cómo es nuestra tecnología. Hoy reutilizamos el 78 por ciento del agua, hace seis años era el 56 por ciento. Es con hechos, con cifras, con datos e ir avanzando. Yo creo que la transición hay que hacerla ordenada. Una reflexión: Colombia tiene 16 o 17 millones entre vehículos, motocicletas, camiones buses. Todos los años entra al parque automotor más o menos un millón de motocicletas. Uno diría convirtamos todas esas en motocicletas eléctricas o a gas. Claro que es posible, pero eso va a tomar tiempo. Entonces hay que hacerlo de manera ordenada. Y también creo que hay que hacerlo de una manera en que no impacte de forma negativa el bolsillo de los colombianos porque eso cuesta, la transición cuesta.

SEMANA: Se ve un Gobierno con una predisposición al sector, con más impuestos y hasta lo compara, junto al carbón, con la coca. ¿Cómo estar en la presidencia de la empresa más importante del país, que trae el equilibrio fiscal, en medio de una situación tan tensa?

F.B.: Yo soy técnico. Pongamos sobre la mesa los datos, los argumentos, tengamos las discusiones siempre con todo el respeto del mundo. Y en particular con la ministra de Minas y Energía o con el ministro Ocampo hemos tenido muchísimas conversaciones sobre, por ejemplo, el tema de exploración. Estoy convencido de que hay que seguir explorando. Hoy dicen los contratos actuales sí, miremos cómo están, cuál es el estado. Desde Ecopetrol, no desde la industria, nosotros ya tenemos identificadas unas 270 oportunidades exploratorias, nuevas. Y muchas de esas, si son exitosas, abren otras. Tenemos oportunidad de hacerlo, pero creo que hay que mirar otras áreas que hoy no se están viendo. Sí creo que habría que pensar en dar contratos nuevos y fíjense que los mensajes se han ido moderando, hemos trabajado mucho con el Ministerio de Minas y con el de Hacienda para poner los datos sobre la mesa y que los tomadores de decisiones las tomen de manera informada.

Felipe Bayón aseguró que hay que seguir realizando exploración y está en contra de importar gas desde Venezuela. ECOPETROL FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA 01 DE MARZO 2023 - Foto: Esteban Vega La Rotta

SEMANA; ¿Cuál es el riesgo?

F.B.: Que Colombia pierda la soberanía energética. ¿Eso qué quiere decir? Hoy hay un debate por el aumento del precio de la gasolina, si nosotros no tuviéramos hidrocarburos en Colombia y tuviéramos que importar la gasolina, el galón valdría 20.000 pesos. Hoy tenemos un Ecopetrol fuerte que ayuda en el subsidio del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepec) normalmente por 12 meses, mientras Hacienda nos paga. Todo eso se puede hacer porque hay una compañía fortalecida y sólida, pero lo que no podemos hacer es perder esa soberanía. ¿Qué tal que tuviéramos que importar el gas? Inclusive muchos de los gases importados o que se importarían tienen una huella de carbono más alta que el gas colombiano. Protejamos el gas, combustible de la transición y creo que Colombia tiene un futuro súper promisorio en gas, protejamos los crudos que van a cargar las refinerías, que me permiten tener gasolina, diésel, jet. Importante que no perdamos esa soberanía energética.

SEMANA: Alguien dijo una frase: sin exploración no hay paraíso. ¿Está de acuerdo?

F.B.: Sí, creo que fue el presidente del Congreso. He tenido oportunidad de hablar con el senador Roy Barreras muchas veces. Creo que es importante que Colombia diga: qué tenemos que explorar y hablo por el tema de petróleo y gas. Cuando hablamos de transición energética, somos conscientes que eso requiere una gran cantidad de minerales, que hoy en Colombia no se están buscando. ¿Por qué no pensar en hacer exploración para algunos de esos minerales? ¿Hay potencial o no en el país? Porque la transición va a requerir una gran cantidad de insumos. Se van a necesitar muchísimos más minerales de los que hoy tenemos. Alguien me decía en estos días que para poder hacer la transición a nivel mundial necesitamos más que duplicar la producción de cobre de aquí a los próximos 10 o 15 años. ¿Vamos a ser capaces como planeta Tierra de hacerlo? No lo sé. Creo que hay que seguir pensando en exploración. Pero, habiendo dicho eso, hay sitios donde claramente no vamos a explorar. En Ecopetrol dijimos en l Pacífico no vamos a explorar y es una decisión estratégica. Creo que hay que seguir con esas conversaciones hacia adelante

El presidente del Congreso, Roy Barreras, ha defendido la exploración de petróleo. - Foto: Prensa Roy Barreras

SEMANA; ¿Cuánto nos puede costar la pérdida de esa seguridad energética?

F.B: Depende de qué tanto perdamos. En el año 86 recobramos la autosuficiencia, antes de eso, por lo menos una década, tuvimos que importar crudo para cargar las refinerías. Hoy no. Alguien dirá, pero a veces importan. Sí, porque la mezcla óptima requiere tener unos crudos livianos de otras consideraciones, a veces es mejor comprar un crudo de afuera, lo refino y exporto el mío, pero en volumen tenemos mucho más crudo del que refinamos. ¿Cuánto cuesta? Hoy cargamos unos 400.000 barriles, si tuviéramos que comprar ese crudo para cargar las refinerías todos los días durante un año, eso pueden ser 90 o 100 billones de pesos, depende el precio del crudo. ¿De dónde sacamos esa plata? Entonces, qué mejor que tengamos nuestros recursos. Y un tema del que no hemos hablado: Ecopetrol, además de los 18.000 empleos directos, genera 130.000 indirectos, de los cuales 28.000 son de personas con difícil inserción laboral: madres cabezas de familia, jóvenes que no han tenido su primer trabajo, víctimas del conflicto o personas con discapacidad. También pueden decir, eduquémoslos en otra cosa y desde ya, parte de la estrategia es que por lo menos el 70 por ciento de los empleados de Ecopetrol aprendan a hacer cosas nuevas o de manera diferente, muy en línea con la transición.

SEMANA: ¿Está de acuerdo con importar gas de Venezuela?

F.B.: Yo no.

SEMANA: ¿Por qué?

F.B.: Porque, uno, el gas de Venezuela hoy no cumple con las especificaciones para meterlo en el mercado colombiano y habría que hacer algunas inversiones, que se podrían subsanar, pero la razón principal es que nosotros tenemos el potencial de gas en Colombia. Y el gas acá genera empleos, paga regalías e impuestos. Imagínese que podamos en el Caribe y el Casanare, donde tenemos mucho gas, desarrollar una gran cantidad de industrias, capacidades, empleos buenos, bien remunerados y con buenas competencias. Sería espectacular.

SEMANA: Quiero detenerme un poco en el tema del gas. ¿La operación costa afuera de Ecopetrol con quién la están realizando?

F.B.: Hoy en día Ecopetrol tiene producción costa afuera en Chuchupa-Ballena y el operadore es Hocol, una empresa cien por ciento del Grupo Ecopetrol. En esos yacimientos se producen unos 110 millones de pies cúbicos todos los días, 10 por ciento del mercado colombiano. En términos de exploración hicimos el año pasado una operación de perforación en el pozo Uchuva 1 con Petrobras, ahí somos socios con esta compañía brasilera, una parcería espectacular con ellos. Son técnicamente de lo mejor que hay en el mundo para este desarrollo de aguas profundas. Y el otro el otro socio que tenemos en el pozo Gorgon es Shell, una compañía mundial líder en exploración, comercialización y desarrollo de gas, entonces tenemos dos socios de clase mundial.

El pozo Uchuva-1 está a cerca de 80 kilómetros del campo de gas Chuchupa. - Foto: Foto: Ecopetrol

SEMANA: ¿Cuánto vale sacar ese gas de ahí?

F.B.: Son inversiones de miles de millones de dólares. Qué estamos viendo. Cómo empezar a hacer un desarrollo por etapas o por fases que permita empezar con una producción y eso genera un flujo de caja y da una gran cantidad de información de los yacimientos. No necesitamos esperar a perforar todos los pozos y a tener todo el desarrollo para producir, sino que lo vamos haciendo modularmente. Pero son miles de millones de dólares, son inversiones importantes.

SEMANA: ¿Cómo convence a un socio extranjero de que invierta en Colombia, con un Gobierno que envía el mensaje de que el sector se va a ir marchitando?

F.B.: Yo leía unas declaraciones de la ministra Vélez hace poco en su revista y ella decía “tenemos gran potencial”. “Ojalá podamos desarrollar esto de manera rápida”. Ahí tenemos un tema de alineación total. El gas es fundamental para los colombianos, pero ¿por qué no convertir también a Colombia en un exportador de gas? Pensemos en eso: el mundo está urgido de gas la guerra en Ucrania nos ha demostrado de todas las formas la relevancia de no depender de terceros, soberanía energética y tener gas disponible. Entonces yo creo que hay alineación. Para fertilizantes en Colombia se requiere gas, la industria también lo requiere, el turismo y la agricultura. El gas es fundamental como energético.

La Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez ha estado en el ojo del huracán por el tema de las exploraciones petroleras. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: ¿Cuáles son las otras apuestas que tiene ahí?

F.B.: Nosotros tenemos varios bloques que son ciento por ciento de Ecopetrol, además del bloque Tayrona donde estamos en Uchuva, hay gente que dice eso puede ser petróleo y otros dicen que puede ser gas. Habrá que ver. Son áreas, desde el punto de vista exploratorio, muy importantes.

SEMANA: No se pudo hacer fracking en Colombia, pero en Estados Unidos Ecopetrol tiene una gran apuesta que algunos conocedores dicen que ese puede ser el pozo más importante a título individual de la empresa. ¿Cómo va esa operación?

F.B.: Arrancamos en el Permian, en Texas, en noviembre de 2019 con 0 barriles de producción. Entre noviembre y diciembre de 2022, hubo 57.000 barriles de producción y eso eventualmente puede seguir creciendo. Puede ser uno de los campos más relevantes de Ecopetrol. Tuvimos la pandemia a la mitad, nos tocó parar los taladros, dejar de construir pozos o perforarlos y hemos visto la recuperación. Le voy a dar 3 datos: el año pasado subimos reservas en el Permian, subimos producción, nos dio Ebitda de más de 640 millones de dólares, multiplique eso por 4.800 o 5.000 para ver eso cuántos pesos colombianos son. El negocio está funcionando bien. Tiene un costo de levantamiento para operación de menos de 4 dólares el barril. Y tiene una huella de carbono de menos de 8 kilogramos de CO2 por barril, es de las huellas de carbono más bajas que tenemos en el portafolio de Ecopetrol. O sea, está funcionando muy bien. En últimas el Permian y el fracking en Estados Unidos está generando una gran cantidad de recursos que permiten que Ecopetrol tenga un mejor desempeño operativo y financiero, que en últimas ¿en dónde se ve?, en temas como los dividendos.

SEMANA: ¿Le recomendaría a Ecopetrol seguir apostando en fracking en Estados Unidos?

F.B.: Sí, sin lugar a duda. Hace unos días se preguntaba si Ecopetrol iba a a seguir o no y el presidente de la Junta Directiva salió rápidamente a decir que vamos a seguir con el Permian. Hoy tenemos una asociación con Oxi que va hasta 2025. Eventualmente más adelante se podría plantear si se sigue con ellos, o solos.

El Consejo de Estado prohibió por ahora el fracking en Colombia y avaló las pruebas piloto con fines de investigación. - Foto: Archivo

SEMANA: Ha habido una caída en el precio del petróleo. ¿A qué precio debería producir rentablemente Ecopetrol?

F.B.: La respuesta es 31 dólares más o menos. Pero le doy tres datos. Hace unos años, eso era 65 dólares. Pasar de 65 a 31 en gran medida es todo el esfuerzo de eficiencias. El año pasado logramos eficiencias por 3,6 billones de pesos, esos son recursos que no tuvimos que gastar, que no tuvimos que invertir para lograr el mismo resultado. En los últimos años eso es más de 20 billones de pesos. Hay una gran cantidad de eficiencias que se logran. Entonces, Ecopetrol puede seguir siendo súper eficiente. Hay gente que dice solo son eficientes los países del Medio Oriente, dado que tienen muchas ventajas competitivas, pero estoy convencido de que Ecopetrol también las tiene. Por ejemplo, somos expertos globales en producción de crudos pesados y también en recobros secundarios. De hecho, 40 por ciento de la producción de Ecopetrol viene de recobros, hemos pasado la producción de gasta de un rango de entre 17 y 18 por ciento a entre 23 y 24 por ciento.

SEMANA: Además de la transición energética, se ha discutido el tema de reservas. ¿Hoy, cuáles son las reservas de Ecopetrol y del país?

F.B.: El viernes pasado presentamos reservas 1P, aquellas que están probadas, produciendo o no produciendo, pero que son las que todas las compañías reportan, las que se tienen certificadas. Hoy son de 2.011 millones de barriles, más altas de los últimos ocho años.

SEMANA: ¿Eso en años cuánto es?

F.B.: Son unos 8,3 u 8,4 años más o menos. El crudo lo hemos subido de 6,3 a 8,3 años. Todos los años reemplazamos al menos el ciento por ciento de las reservas, en los últimos cinco años creo que el promedio ha sido de 130 por ciento. ¿Qué quiere decir eso? Que produzco ciento por ciento y sumo 30 por ciento más al inventario. Algo que hicimos muy bonito esta semana fue contarle a la gente qué hay más allá de las reservas. Eso qué quiere decir, estas reservas probadas que son el 1P, sino uno mira las probables y las posibles 3P, son no 2.011, sino que son 2.866 millones de barriles. Eso quiere decir que alguien puede pensar que tienen un poco más, pero no son reservas todavía probadas. Lo que le mostramos al mercado es que, en recursos contingentes, como Gorgon podemos tener unos 2.300 millones de barriles. Eso ayuda, es un número importante y son más que las reservas 1P, claro tienen menos probabilidad de suceder y hay que hacer trabajo. Vamos más lejos, los recursos descubiertos por delimitar: Uchuva, allá hay 3.000 millones de barriles. O vamos más lejos y los geólogos tienen identificados 6.000 millones de barriles. Entonces todo eso para decir tenemos una línea de ensamble que funciona muy bien y que hemos fortalecido en estos años. Hay reservas, pero hay visibilidad de cosas que se pueden volver reservas con trabajo técnico, comercial, firmas de contratos y algunos temas regulatorios. Entonces yo creo que el potencial está ahí. Tenemos reservas por más de ocho años desde Ecopetrol.

SEMANA: ¿Cómo ha sido ese proceso de incorporar a ISA dentro de la estrategia de Ecopetrol?

F.B.: Ha sido espectacular. Mientras más conozco a ISA, más me gusta ISA, porque hay bastantes sinergias desde el punto de vista de transición energética. Hay proyectos que podemos hacer con ISA o ellos nos dicen cómo podemos optimizar nuestro consumo de energía, pues Ecopetrol es uno de los mayores consumidores de energía del país y tenemos líneas de transmisión y subestaciones en todos los campos. Todas esas sinergias las hemos identificado con un valor potencial de 360 millones de dólares. Ese es un valor que no veíamos en la adquisición. Si uno mira a ISA, esta es una compañía mucho más internacional que Ecopetrol, pero también hay que tener en cuenta que, sin transmisión, no hay transición. De nada sirve tener todos esos electrones generados en la Guajira o en cualquier otra parte del país, si se no tiene cómo traerlos por líneas eléctricas.

SEMANA: Muchas petroleras se han enfocado en adquirir empresas de generación, no de transmisión y ahora en el Plan Nacional de Desarrollo hay interés en que ISA, que es transmisora, pueda hacer también generación. ¿Cómo va esa idea?

F.B.: Nosotros vemos en las energías renovables no convencionales –solares, eólica, eólica costa afuera, geotermia- una gran cantidad de opciones. Vemos una gran oportunidad por ejemplo para generar y con eso apalancar proyectos de hidrógeno. En renovables para nuestra operación necesitamos mil megavatios, hoy tenemos 200 y queremos llegar a 900 en 2025, pero si yo uso la energía renovable para producir hidrógeno no necesito 1.000 megas, sino 3.000, 4.000 o 5.000. Estoy hablando de una escala distinta y es donde debo poder generar. Pero yo personalmente lo veo más como un tema de generación para la utilización o para apalancar temas como, por ejemplo, el hidrógeno verde dentro de la transición energética.

SEMANA: Ese proceso de compra de ISA los ha puesto a moverse también en la compra de algunos otros activos. ¿Qué están viendo en el mercado tanto para comprar como para vender?

F.B.: Permanentemente estamos viendo el portafolio. ISA fue obviamente una adquisición muy relevante en su momento. Siempre estamos mirando cosas, pero como lo he dicho durante siete años, no vamos a anunciar exactamente qué estamos mirando. La compra de ISA la trabajamos año y medio, mirando desapasionadamente, con datos, haciendo los análisis para poder tomar decisiones informadas.

SEMANA: Pero ¿siguen acá, y afuera?

F.B.: Sí, estamos acá y afuera mirando. O sea, hay una identificación de un portafolio de oportunidades que es súper relevante.

SEMANA: De ese portafolio de oportunidades, ¿qué está en generación o en transmisión de energía y qué está en activos petroleros?

F.B.: Hay de ambas cosas y son importantes tanto el portafolio inorgánico como el orgánico. Este año vamos a invertir entre 25 y 30 billones de pesos en el Grupo de Ecopetrol. Eso es una gran cantidad de dinero y la idea es que esos recursos permitan rápidamente generar valor y traer producción o hacer líneas de transmisión. ISA construyó en 2022, 4.600 kilómetros más, está metido en muchos procesos de licitación, eso permanentemente lo estamos viendo y es parte de lo que tenemos que seguir haciendo. En la estrategia 2040 hemos dicho que el Ecopetrol de hoy que todos conocemos va a ser por lo menos 50 por ciento más grande para ese año y la mitad de esa compañía del 2040 serán los negocios de bajas emisiones. Ahí está esa hoja de ruta para la transición.

SEMANA. Hay una coyuntura compleja para las empresas: inflación y tasas de interés altas, reformas en camino. ¿Qué tanto le está pegando esa coyuntura a Ecopetrol?

F.B.: Hoy no vamos a pisar el freno. Seguimos con el plan de inversiones, miramos las cosas en el mediano y en el largo plazo. Los proyectos nuestros son de años. Para 2023 no veo el impacto. Habiendo dicho eso, siempre estamos muy pendientes del precio, pues nadie vio venir temas como la covid-19, ni la crisis de 2015-2016. ¿Qué hizo Ecopetrol en ambas situaciones? Reaccionar rápidamente, no parar sus inversiones.

Felipe Bayón aseguró que Ecopetrol seguirá con el plan de inversiones. ECOPETROL FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA 01 DE MARZO 2023 - Foto: Esteban Vega La Rotta

SEMANA: ¿Le preocupa cómo va a quedar la empresa? ¿Qué piensa del gobierno corporativo de la compañía?

F.B.: Tenemos una muy buena una junta directiva. Yo he trabajado con varias juntas a lo largo de siete años. Claro, hay un accionista mayoritario, las conversaciones se tienen, pero hay 255.000 accionistas diferentes al Gobierno que también son importantes y yo creo que en ese sentido se ha logrado manejar la compañía con independencia desde el punto de vista técnico y de entender qué es bueno para Ecopetrol. Creo que la junta directiva actual tiene una responsabilidad grande, o sea, fiduciariamente ellos responden por el direccionamiento de la compañía, entonces en uno, dos o tres años uno dirá. La Junta tiene el compromiso de que a Ecopetrol le vaya bien.

SEMANA: Algunos analistas se preocupan por el gobierno corporativo de Ecopetrol y por la injerencia del gobierno nacional ...

F.B.: Ecopetrol tiene un gobierno corporativo muy sólido. Y eso lo han evidenciado mediciones internacionales. En ese sentido yo creo que el gobierno corporativo hay que protegerlo. Y en gran medida es responsabilidad de la junta directiva. Creo que la junta directiva tiene eso muy claro.

SEMANA: ¿Cómo cuidar Ecopetrol?

F.B.: Ecopetrol ha tenido momentos difíciles y de crisis, pero ha sabido sobreponerse a y salir fortalecida. De otro lado, Ecopetrol tiene un equipo humano de clase mundial, con compromiso, ganas y conocimiento, eso hay que protegerlo para que Ecopetrol siga siendo líder.

Felipe Bayón capoteó con éxito el impacto de la pandemia, siendo Ecopetrol de las pocas petroleras en el mundo que dio utilidades en 2020 y que capitalizó la ‘minibonanza’ de 2022. - Foto: juan carlos sierra

SEMANA: ¿Qué viene para usted?

F.B.: Por ahora llegar al 31 de marzo a la Asamblea. Recientemente, he tenido la oportunidad de estar en diferentes sitios de la operación, estuve en Neiva, en La Guajira, en Casanare, en Barranca, en Bucaramanga, en Pozos Colorados en Santa Marta y pude ver el cariño de la gente. Eso me hace pensar en un agradecimiento profundo con el equipo humano de Ecopetrol que hacen posible lo imposible todos los días, que se la juegan para que los colombianos tengamos una mejor calidad de vida y cerremos las brechas. Después del 31 de marzo, no sé, tendré un poco más de tiempo para pensar que quiero hacer.

SEMANA: ¿Esa propuesta de julio del año pasado no se ha revivido?

F.B.: No, no me los he vuelto a encontrar. Por ahora mucha tranquilidad, también quiero pasar más tiempo con la familia. Me han dicho por qué no escribe un libro, por qué no da clases en las universidades. Hay cosas interesantes y bonitas para hacer.

SEMANA: Viene una campaña electoral, ¿lo han tentado?

F.B.: De una vez le digo, no hay la menor posibilidad, pero lo han intentado algunas personas. Me han sugerido, en conversaciones sociales, pero eso no es lo mío definitivamente.