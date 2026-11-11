Así es el negociazo de Venezuela para exportar gas a Colombia

A finales de noviembre de 2022, Colombia amaneció con la noticia de que, contrario a lo que se esperaba, Venezuela habría autorizado a una empresa privada a exportar gas natural a Colombia por primera vez en toda la historia. Se trata de Prodata Energy, compañía que opera en Caracas, la cual recibió la autorización para hacer envíos a través de un gasoducto inactivo de 224 kilómetros que van desde la región occidental de ese país hacia el nororiente de Colombia.

Esta es la empresa privada venezolana que habría sido autorizada para exportar gas natural a Colombia, según Bloomberg

De acuerdo con un convenio que fue firmado en julio y dado a conocer por Bloomberg, Prodata hará la entrega de 25 millones de pies cúbicos de gas por día a través de Energy Transitions SAS ESP, distribuidor colombiano.

Prodata hará la entrega de 25 millones de pies cúbicos de gas por día a través de Energy Transitions SAS ESP, distribuidor colombiano. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esto dejó fríos a muchos inversionistas, puesto que desde el principio se dijo que cualquier operación de este estilo sería únicamente con Ecopetrol o la Transportadora de Gas Internacional (TGI). Incluso el mismo embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, salió a desmentir que Prodata Energy fuera a recibir dichos contratos, aclarando que todo se manejaría por medio de la petrolera estatal y dejando por fuera la posibilidad de que este negocio caiga en manos de privados.

Los últimos datos del sector gasífero y que fueron revelados por la ANH, indican que la producción promedio de gas comercializado fue de 1.087,29 millones de pies cúbicos por día (mpcd) en agosto de 2022, lo que representó una disminución de 2,97 % con respecto al mes anterior, cuando alcanzó los 1.120,61 mpcd. Esta disminución se presentó por la caída del promedio de producción del campo Cupiagua Liria y por fallas eléctricas en el campo Clarinete.

Prodata Energy sí se quedará con este negocio y que además se viene desarrollando desde hace varios meses, incluso desde que el presidente Gustavo Petro estaba en campaña. Foto: Getty Images/iStockphoto

Si bien la polémica en su momento se calmó, un nuevo reportaje del periodista Roberto Deniz, publicado en el portal armando.info, revive el tema y asegura que Prodata Energy sí se quedará con este negocio y que además se viene desarrollando desde hace varios meses, incluso desde que el presidente Gustavo Petro estaba en campaña, ya que se alinea con sus intereses de figurar como un líder global en energías limpias y en la abolición del uso de combustibles fósiles, con el fin de cuidar el medioambiente.

“El acercamiento político entre Caracas y Bogotá reactiva el gasoducto que conecta a ambas naciones. Pero su trayecto de 224 kilómetros en línea recta se puede resumir en un rizo que ahora beneficia los negocios de Bernardo Arosio Hobaica y Jorge Jara Salas. En una carrera contra reloj y contra el calendario electoral que llevó a Gustavo Petro a la presidencia, ambos empresarios se apresuraron a adquirir la compañía que sería favorecida por Pdvsa y Tareck El Aissami para exportar el gas venezolano, al tiempo que establecieron relaciones societarias con la compañía que lo va a recibir para distribuirlo en Colombia”, dice este reportaje.

Cronograma de cómo se concretó el negocio de Prodata Energy. Foto: Imagen tomada de Armando.info

En este artículo, realizado por periodistas venezolanos, se muestra cómo los empresarios ya mencionados libraron una carrera contra el tiempo en la que, por ejemplo, se adquirió y se cambió el nombre Production Data Acquisition Wire Line, una prestadora de servicios petroleros fundada en 1971 en el estado Zulia, con el fin de poder ofrecer sus servicios a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y verse beneficiados con el contrato para la exportación de gas a Colombia.

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“Los documentos obtenidos para este reportaje no solo comprueban que Arosio y Jara se convirtieron en flamantes propietarios de Prodata Energy, casi en simultáneo al ascenso de Gustavo Petro como presidente de Colombia y el anunciado restablecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen chavista. Revelan, además, que los mismos empresarios tienen presencia en su contraparte en la vertiente colombiana del negocio, ya que también tienen lazos societarios con Energy Transitions, la compañía colombiana que distribuirá el gas natural venezolano en Colombia”, agregaron.

Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela Foto: afp

Así mismo sostiene que mientras en Colombia se daba la victoria de Gustavo Petro en la segunda vuelta de la elección presidencial, ocurrida el 19 de junio de 2022, y posteriormente la toma de posesión en la Casa de Nariño, celebrada el 7 de agosto de 2022; Bernardo Arosio y Jorge Jara dieron los pasos definitivos para quedarse con Prodata Energy, como registrar en Caracas a Investment Holding Corp. Esta es una sociedad cuyo único fin es la “tenencia, gestión y administración de toda clase de acciones o participaciones en sociedades mercantiles”.

“El 5 de agosto de 2022, apenas un mes después de constituida y dos días antes de la proclamación de Gustavo Petro, Investment Holding Corp adquirió la totalidad de acciones de Prodata Energy, antigua Production Data Acquisition Wire Line. Ese traspaso de acciones fue el último paso de una transición que comenzó meses antes y se aceleró cuando ya el triunfo de Petro parecía inevitable”, sostiene este reportaje.

El presidente Gustavo Petro y su homólogo Nicolás Maduro se reunieron en Caracas. Foto: Tomada del Twitter @NicolasMaduro

Otro punto que llama la atención en esta denuncia tiene que ver con que ni Arosio, ni Jara aparecen en la foto de adquisición, ya que estas negociaciones se realizaron por medio de terceros, quienes fungen como apoderados del holding de inversiones. Entre los personajes que se mencionan que cumplirían esta tarea está Roberto Villalba Rincón, un ingeniero que ocupó cargos estratégicos en Pdvsa hasta julio de 2021, para luego convertirse en directivo, primero y, después, presidente de Prodata Energy.

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“Aunque dedicado al negocio de la construcción con ATB Constructores en el desarrollo de complejos turísticos en Los Roques o en San Isidro de Galipán, así como conjuntos residenciales y hoteleros en Caracas, Armando.Info reveló recientemente el vínculo de Arosio Hobaica con Walker International Dw-Llc, una intermediaria de Pdvsa en la comercialización del crudo venezolano en mercados internacionales”, indicó el periodista Roberto Deniz.

Por último, este reportaje de Armando.info sostiene que una de las personas más interesadas en concretar y sacar este negocio adelante es Tareck El Aissami, quien pese a lo dicho por el embajador Armando Benedetti, busca impulsar a como dé lugar la exportación de gas a Colombia. Resaltaron que “desde Energy Transitions, la compañía privada colombiana que distribuirá el gas enviado desde Venezuela, no niegan la participación en el proyecto aunque señalan acuerdos de confidencialidad en vigencia”.

En su página web, la firma Energy Transitions se califica como “integradores de soluciones energéticas, como lo cita nuestro eslogan: Sostenibles, Confiables y Eficientes; con la visión de contribuir al proceso de ‘transición energética’ que se está dando en el país en años recientes para avanzar hacia una economía basada en energías más limpias, más confiables, sostenibles y tecnologías más eficientes”.

En su página web, la firma Energy Transitions se califica como “integradores de soluciones energéticas, como lo cita nuestro eslogan: Sostenibles, Confiables y Eficientes; con la visión de contribuir al proceso de ‘transición energética’". Foto: AP

Esta firma radicada en Colombia ha logrado un posicionamiento importante en el sector en cada una de sus líneas de negocio, y se ha convertido en una empresa de gran proyección en el mercado energético de Colombia.

El señor Jorge Jara Salas manifestó que por “acuerdos legales de confidencialidad” no contestó en su momento a la petición de entrevista. Aseguró que el proyecto para la exportación de gas comenzó a mediados de 2020 “sin que mediara ningún favor o acuerdo político”. También manifestó que su participación en el proyecto fue técnica, que “nunca hubo nada que yo hubiera hecho incorrectamente” y que “nunca se recibió ninguna compensación, ni beneficios durante los más de tres años que le dedicamos a este proyecto”. El señor Jara aportó algunos documentos para respaldar su versión, tales como las comunicaciones intercambiadas con la Supersociedades de Colombia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.