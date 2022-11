“Esperamos pronta claridad en los anuncios sobre temas más estructurales frente al SOAT”: Fasecolda

Luego de conocerse los beneficios que tendrán los colombianos, propietarios de vehículos, con respecto a la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat); el gremio que representa a las empresas del sector asegurador manifestó que el Gobierno nacional va por buen camino para resolver los problemas en torno a la póliza. Sin embargo, considera que se deben dar cualidades en torno a cómo se van a dar soluciones a problemas más estructurales, caso puntual, el fraude y la evasión.

Miguel Gómez, presidente de Fasecolda, expresó que la disminución del 50 % para la adquisición del Soat y que aplicará para motos de bajo cilindraje (hasta 200 centímetros cúbicos), microbuses urbanos, autos de negocios y de servicio público, “es buena sobre todo si logramos dos efectos: lo más importante, propiciar un cambio de comportamiento en los motociclistas que permita disminuir los altos niveles de accidentalidad, y segundo disminuir la evasión”.

Los cálculos iniciales realizados por el sector asegurador, muestran que 4,2 millones de vehículos estarían cobijados por la decisión del gobierno. De estos, 3,9 millones son motocicletas y que serían los grandes beneficiados con este incentivo.

No obstante, advierte que “si no baja la accidentalidad, probablemente esto que se está haciendo no resulte suficiente y va a ser muy difícil que un sistema de aseguramiento los pueda cubrir”. Es decir que el descuento del 50 %, al estimular la compra del seguro, implicará que se aumenten también la compra de motocicletas en el país, donde sus conductores, si no cumplen con las medidas mínimas exigidas en materia de seguridad vial, podría provocar un efecto adverso sobre Soat y para las compañías aseguradoras autorizadas para su expedición.

Y en línea con esta preocupación, Gómez afirma que se requiere, de parte del Gobierno nacional, mayores explicaciones sobre cómo esta disminución va a incidir en la lucha contra el fraude y la evasión, que son complejos y sobre los cuales, con los anuncios de ayer, no fueron dilucidados ni por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo; ni por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

“Esperamos tener pronto claridad sobre los anuncios presentados por el gobierno con relación a las soluciones no sólo relacionadas con el descuento, sino con temas estructurales de fraude y manual tarifario del SOAT”, puntualizó.

En el caso del fraude, datos reportados por Fasecolda indican que en los primeros nueve meses del presente año, las compañías aseguradoras identificaron intentos de fraude al Soat, que en su conjunto representaban recursos por el orden los $ 456.000 millones de pesos. Mientras que en evasión, este se ubica en 47,8 %, donde se calculan que las motocicletas son las que más están incidiendo esto, pues, 6,6 millones de estos vehículos y que circulan por las vías del país, no cuentan con esta póliza.

De enero a septiembre, a través del Soat, las compañías aseguradoras han pagado 1,8 billones de pesos; con los cuales se han cubierto, 5.988 muertes y 746.000 siniestros sin víctimas fatales.

¿Cómo va la expedición del Soat en Colombia?

De acuerdo con el gremio asegurador y con base en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), a corte de septiembre de 2022, el parque automotor registrado y activo en el país es de 17,8 millones de vehículos. De esta cifra, 10,8 millones son motocicletas y 7 millones corresponden a otros tipos de vehículos.

De este parque automotor, 9,3 millones de unidades tienen una póliza del Soat vigente, de las cuales, 4,2 millones son de motos y 5,1 millones, de otros tipos de vehículos.

Se destaca que entre enero y septiembre del presente año, se expidieron 6,6 millones de pólizas de Soat, con un crecimiento del 4,5 % frente a las expediciones del mismo periodo del año anterior.