“Va a ver un cambio de manual tarifario del SOAT y del sistema de salud”: la ministra de Salud, Carolina Corcho

Uno de los temas más importantes del día ha sido lo relacionado con el Soat. Entre otras razones por las movilizaciones y anuncios de reducción, pero también por el debate de control político adelantado en el Congreso de la República. Allí la jefe de la cartera de salud, Carolina Corcho, confirmó que se cambiarán todas las tarifas.

“No fui clara, no es que el ministerio vaya a tomar la decisión de cambiar el manual, es que ya se tomó la decisión, va a haber un cambio del manual tarifario, no solamente del Soat, sino de todo el sistema de salud que no tienen una regulación. Esa decisión ya está en marcha y que, por supuesto, la próxima vez que hablemos al respecto, el ministerio tendrá los referentes de esa regulación”, afirmó Corcho.

“Tenemos información para verificar, pero podría haber sobre costos en, por ejemplo, tornillos para procedimientos de ortopedia... Nos parece interesante la buena fe, pero tenemos que evolucionar a auditorias, para revisar si el valor que se da si corresponde al valor del mercado de referencia”, añadió.

Aseguró que la revisión de estos costos en los insumos y procesos médicos podría llevar hasta seis meses. Además, explicó que esperan que con el anuncio de reducción del Soat para una parte de los actores viales, se disminuya la evasión de adquisición del mismo.

A su vez, el ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, anunció que la reforma al Código de Tránsito la presentarán “en 15 días, una vez se cumpla la etapa de participación de consenso de todos los sectores que hacen parte de la movilidad del país…Vamos a cuidarnos y a cuidar a los demás”.

Estamos finalizando debate de control político en plenaria de Senado sobre el SOAT y reducción de tarifas del mismo. La accidentalidad de tránsito como problema de salud pública que genera discapacidad y muertes sobretodo en nuestros jóvenes. Estos eventos son prevenibles. pic.twitter.com/QY5ftzOK3Y — Carolina Corcho (@carolinacorcho) November 23, 2022

¿Cómo lograrán reducir el SOAT?

Uno de los temas más comentados fue la reducción del 50 % en la tarifa del Soat. Corcho aseguró que se logrará a través de adición del presupuesto.

“Si se reduce en un 50 % el SOAT, va a ver una reducción de los recursos que ingresan al Adres con los que hacemos cobertura. Con el Ministerio de Hacienda se habló que se hará una compensación vía adición presupuestal, que se haga con la reforma tributaria para que esos recursos se compensen”, afirmó ante la plenaria.

Añadió que con este canje de recursos se da claridad para el sector salud. “Con eso ya respiran tranquilas muchas clínicas y hospitales para superar la evasión y lograr hacer la pedagogía”.

Relación del sector salud con el SOAT

De entrada, la relación de los siniestros viales con la mortalidad y la discapacidad generada involucran la salud. Pero además, los otros recursos que se terminan girando desde el sistema de salud, cuando se sobrepasa la póliza que cubre el Soat.

“Hace mucho rato, no hablábamos de determinantes y de mortalidades evitables. De cada 10 accidentados, hay uno que puede quedar con secuelas para toda la vida. Eso también significa un costo muy alto para el sistema y para la vida”, explicó Corcho.

En ese sentido, con la normatividad vigente se establece “una cobertura de 800 salarios mínimos por parte de las aseguradoras para quienes tienen la póliza. También hay una cobertura de 800 salarios mínimos de los vehículos fantasmas. También con los recursos del Soat, se cubren eventos de terrorismo o catastróficos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Cuando el siniestro supera esa tarifa, va con cargo a las EPS, si no está afiliado al ente territorial y si fue un accidente laboral, va con cargo a la ARL”, sostuvo la ministra.

Anuncio de reducción del Soat

A escasas horas de realizarse el paro de motociclistas anunciado para este miércoles 23 de noviembre, el Gobierno, a través de los ministerios de Hacienda y de Transporte, anunció la medida que seguramente frenará la protesta.

“No solo no se incrementó la tarifa de la póliza, sino que se redujo en un 50 % para algunos dueños de vehículos”, según dijo José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda.

La medida, que aplicará para motos de bajo cilindraje (hasta 200 centímetros cúbicos), microbuses urbanos, autos de negocios y de servicio público, costará al Estado alrededor de 2 billones de pesos que saldarán de la adición presupuestal que está prevista para el próximo año.

Aunque el ministro Ocampo, dijo que la medida aplicará desde el 1 de enero de 2023, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que se adelantaron conversaciones para que aplique desde el 1 de diciembre de este año. El objetivo es lograr que todo mundo tenga el seguro, el cual protege ante un siniestro en las carreteras.

“Habrá descuento en la tarifa del SOAT, del 50 % solo para motos de bajo cilindraje, autos de negocio, taxis, microbuses urbanos y servicio público urbano e intermunicipal”, confirmó el Ministerio.

La rebaja en el seguro de accidentes de tránsito regirá para las pólizas expedidas durante 2023, indicaron los voceros del gobierno, quienes, además, dijeron que la rebaja estará acompañada de fuertes controles para prevenir el fraude y la evasión, que son dos flagelos que rodean este aseguramiento. “Se intensificarán los controles para prevenir el fraude en las reclamaciones y enfrentar la evasión en la compra del SOAT”.