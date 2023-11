Estas son las personas naturales que deben facturar electrónicamente. Para el resto de los colombianos, hay rifas que buscan promover el uso de este documento digital

La siguiente acción consiste en examinar la bandeja de entrada de los correos electrónicos para localizar las facturas electrónicas. Aunque el comprador tiene la opción de almacenarlas para gestionar sus cuentas de gastos, no es necesario, pues para ese momento la Dian ya dispone de la información requerida . La única petición reiterada de la autoridad tributaria es que los consumidores soliciten la factura electrónica y luego se pueden desentender. Justamente este tipo de documentos digitales facilitan la recolección de datos, que antes tardaba mucho por estar en papel.

Actualmente, hay 1.071.000 facturadores electrónicos a nivel nacional, entre personas naturales y jurídicas, que no es una cifra despreciable, dado que este no es solo un cambio tecnológico, sino también cultural. El tema es que aún falta bastante, pues se estima que en el país existen 1,8 millones de empresas, todas con esta obligación, y un número indeterminado de independientes que no estarían cumpliendo. Para esto, la Dian ha hecho campañas con distintos grupos de profesionales (lleva más de 42.000 visitas a médicos) y eso los ha vuelto más conscientes de la obligación.