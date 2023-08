Declaración de renta sugerida de la Dian 2023: ¿cómo consultarla?

Cada valor que se consigne en la declaración de renta debe estar soportado , especialmente si se trata de costos, deducciones, pasivos, rentas exentas o ingresos no constitutivos de ganancia ocasional. Quien lleve contabilidad puede valerse únicamente de la contabilidad, suponiendo que se esté llevando de la mejor manera y tenga archivados los comprobantes pertinentes.

¿Dónde se puede ver la declaración de renta sugerida?

El único concepto que se puede declarar sin tener soportes es el de ingresos , pues la Dian no se molesta por eso, pero es necesario tener las facturas, contratos o certificados de retención a fin de poder relacionar y sumar todos los ingresos obtenidos en el periodo respectivo.

En el caso de los asalariados, el certificado de ingresos y retenciones contiene los pagos recibidos por el trabajador en el año respectivo. Si no se tienen los documentos, se puede recurrir al reporte de terceros que la Dian pone a disposición del contribuyente, como se explica en el siguiente artículo.

“Reporte de Conciliación Fiscal Anexo Formulario 210, Formato modelo No. 2517–versión 3, que deberá ser diligenciado por los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios, obligados a llevar contabilidad o quienes de manera voluntaria decidan llevar contabilidad y que declaren en el formulario No. 210, según anexos No. 2 y 4 de la Resolución 000027 del 24 de marzo de 2021″, explica la Dian al respecto.