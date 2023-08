Revelador: Daniel Briceño destapó cuánto cuestan las nóminas paralelas en la Alcaldía de Bogotá, que serían usadas para mejorar la imagen de Claudia López

Claudia López señala que a Bogotá le ha tocado difícil con el Gobierno Petro

“Yo sé que no ha sido un año fácil para el presidente de la República y yo le deseo siempre la mejor de las suertes. Mi disposición siempre es cómo ayudo, en qué apoyo, pero no ha sido un año fácil tampoco con Bogotá. Yo tenía una enorme ilusión, cuando ganó el presidente le dije que era la primera vez que iban a coincidir dos gobiernos alternativos al tiempo en la historia, podemos hacer cosas increíbles en mejorar la educación, en reducción de la pobreza, en generación de empleo, en salud, pero yo siento que lo único que hemos hecho juntos es ir a inaugurar la nueva sede de la Universidad Distrital” , dijo López al culminar su participación en la conmemoración de los 25 años de Bogotá Cómo Vamos.

La mandataria distrital puntualizó: “He sido yo tratando de defender que no paren el metro, que no paren la PTAR Canoas, que no paren el Regiotram de Occidente, todos los días es tratando de que no paren algo”.