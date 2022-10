Estos son los presidentes más ricos de América Latina: ¿en qué posición está Gustavo Petro?

El portal digital Bloomberg en Línea dio a conocer un informe en el que analiza las finanzas de los mandatarios de América Latina y de Colombia y hace una comparación de los mismos para determinar quiénes son los más ricos de la región, luego de revisar las declaraciones e informes de renta presentados por estos personajes a las autoridades fiscales de cada uno de sus países.

En este listado también se dio un vistazo al patrimonio declarado por los mandatarios de estas naciones, aunque se advirtió que en algunos casos la información no estuvo abierta al público, como muchos esperarían que fuera en aras de garantizar la transparencia. Contrario a lo que algunos puedan pensar, Colombia está lejos del primer lugar en este ranking.

Según el medio que hizo esta revisión, el presidente más rico de América Latina es Luis Abinader, el jefe de Estado de República Dominicana y quien llegó al poder gracias al Partido Revolucionario Moderno. La fortuna de este personaje está valorada en 76 millones de dólares, con algunas propiedades que llegan a costar hasta un millón de dólares e inversiones en Islas Vírgenes.

“El 73 % de su fortuna se encuentra en inversiones en Islas Vírgenes Británicas y en Panamá, unos US$55.788105 (...) también cuenta con inversiones en República Dominicana que superan los RD$614.5 millones, equivalentes a US$11.1″, indicó Bloomberg Línea frente a este informe.

En el segundo lugar se pasa de Centroamérica a la parte sur del continente, puesto que es ocupado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien además de político es banquero y se posesionó desde mayo de 2021. La fortuna de este mandatario, a mayo de ese año, ascendía a 39.7 millones de dólares, mientras que su salario bruto mensual era de 6.400 dólares. Estas cifras se obtuvieron de la declaración juramentada de rentas de la Presidencia de Ecuador.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, aparece en el tercer lugar de este ranking. Según datos de la declaración jurada de patrimonio y de Transparencia de la Presidencia de ese país, el total de activos de Bukele, hasta julio de 2019 era de US$ 2.548.967 y su salario bruto mensual de US$ 5.181. Al momento no ha sido posible actualizar las cifras, puesto que muchos de esos datos ya no están a la disposición de la opinión pública.

Ahora bien, dando un vistazo a las demás posiciones, Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, está en el cuarto lugar (953.973 dólares), Jair Bolsonaro de Brasil es quinto (446.152 dólares), Luis Lacalle Pou de Uruguay el sexto (385.990 dólares) y Luis Arce, mandatario de Bolivia se ubica en el quinto lugar con un patrimonio de 3580.916 dólares.

La revista especializada también aclara que “hay presidentes que por políticas internas de su país o decisiones propias simplemente no tienen pública la información de su patrimonio, como ocurre en Panamá, Venezuela, Honduras, Costa Rica y Guatemala”. También aclara que en el caso de Laurentino Cortizo, el presidente de Panamá, él “entregó su declaración jurada de bienes patrimoniales debidamente notariada pero dichos documentos no se hicieron públicos”.

¿Cuánto gana y cuál es el patrimonio del presidente Petro? De acuerdo con la declaración de renta presentada por el presidente Gustavo Petro para el año 2020, el patrimonio bruto del líder del Pacto Histórico asciende a poco más de 1.358 millones de pesos. Es decir, el total de lo que tiene y lo que debe.

Así mismo, la declaración de renta muestra que sus deudas suman más de 1.129 millones de pesos, mientras que su patrimonio neto, es decir, sus activos ascienden a 229 millones de pesos. Es de resaltar que, según el documento, Petro registra ingresos brutos de 478.1 millones de pesos y un saldo a favor de 23 millones de pesos.