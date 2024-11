Exministro Juan Carlos Echeverry advierte quiebra del Estado si se aprueba reforma al SGP: “una bomba nuclear fiscal”

“Se está aprobando una reforma constitucional a las transferencias territoriales que dice que el Gobierno tendría que pasarles 30, 40 o 50 billones de pesos, que va a aumentar a lo largo de los años, y eso quebraría al Estado. Esa plata no existe. Tocaría endeudarse. Y si no me creen a mí, créanle al Banco de la República que hizo un estudio. El consumo de las familias caería 20 o 30 por ciento, sería de un sufrimiento social indecible, la inversión colapsaría, la tasa de interés se dispararía”, dijo Echeverry a través de un video.

Colombia flag and chart falling US dollar position with a fan of dollar bills. Concept of depreciation value of US dollar currency | Foto: 123RF