Gerente de EPM advierte riesgo de racionamiento energético para el 2025. “Hoy las condiciones no son las mejores”, alertó

Varias zonas del país están viviendo el impacto del cambio climático. En Antioquia, el gerente de EPM, John Maya Salazar, alertó que no se descarta el riesgo de un racionamiento de energía en algunas zonas del departamento para el 2025 y el 2026 si la situación no mejora.

“Hoy las condiciones no son las mejores y eso nos puede llevar a un desabastecimiento muy posiblemente el año que entra muy acentuado en el 2026. Debemos subir a un 65 o 70 por ciento y eso nos daría una garantía que en el próximo verano podamos tener el embalse suficiente”, aseguró Maya.

Hay otros embalses que están en un nivel mayor, como es el caso de Porce II y Porce III, que se encuentran en un 85 % del nivel, sin embargo, son más pequeños y no generan tanta energía.

Por su parte, Maya aseguró que en el tema de aguas el departamento está en mejor Estado y por ahora no habría riesgo de racionamiento de este servicio. “En aguas sí estamos mejor: en el embalse de La Fe podemos estar en un 80 por ciento; en Piedras Blancas y en Río Grande, en un 53 y 77 por ciento; o sea que en acueducto sí estamos mucho mejor” , dijo el gerente de la empresa.

Sin embargo, hay otra preocupación latente y es el tema del gas, por lo que está pasando en el país y la posibilidad de importar gas de otros países. “Hace poco hubo desabastecimiento, pero para aquellos contratos interrumpibles, algo que no tiene EPM. Sin embargo, el año de gas se vence el primero de diciembre próximo, o sea que estamos a 20 días de tener unas condiciones ya de poder hacer contratos a largo plazo, pero hoy no podemos llevar eso a cabo porque no tenemos la garantía de cómo va a ser el abastecimiento de gas”, aseguró Maya.