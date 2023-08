Impresionante: Colombia se tardaría 65 años en tener el crecimiento de Singapur si sigue con un PIB de 3 %, la cuenta del presidente de la Andi

Tras interrogar al auditorio que asiste al Congreso de la Andi en Cartagena, acerca de cuántos años se tardaría Colombia en ser un país de desarrollo. Tres de los asistentes, la mayoría de los cuales son empresarios y líderes en esta nación, dijeron que en 30 años , los demás no levantaron la mano.

Reformas, impactantes

Mac Master destapó en el evento una investigación que han adelantado en la Andi, en la que hacen una estimación de los efectos de las reformas, pero en particular, en la laboral. Se perderían 689.007 puestos si no se hacen ajustes, de los cuales 132.000 serían de asalariados.