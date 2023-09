La cruda realidad que halló la Contraloría en el fondo para estabilizar precios de gasolina y diésel: deuda, sacrificio de dividendos y más

Atentos a esta recomendación

La Contraloría reitera que, si se opta por cambiar el mecanismo, lo recomendable sería que los precios internos de los combustibles líquidos variaran de acuerdo con los mercados internacionales para que de esta manera la Nación no tuviera que recurrir al endeudamiento estructural.

La sugerencia de la Contraloría, relacionada con el futuro del Fepc, obedece a que el Ministerio de Hacienda dejó ver en el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazó (2023), que no estarían pensando en desmontar el fondo, “por lo menos, no en el corto plazo, pero si se espera rediseñar su funcionamiento y se le dará prioridad a la extinción de déficits para que su acumulación no sea tan onerosa”, recalca el organismo de control.