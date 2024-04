La gasolina y el diésel que se produjo en las refinerías de Ecopetrol, ¿alcanza para el abastecimiento de Colombia?

La gasolina cara y el diésel van en camino a tener un aumento. En ese escenario en el que está Colombia, Ecopetrol anunció que, no solo logró incrementar la producción en las refinerías, sino que lo hizo de manera que estos hidrocarburos son más limpios, debido a la disminución del azufre.

El resultado de la producción de estos combustibles ayuda a que el país no tenga que importar tanto para garantizar el abastecimiento local.

La más alta de los últimos 16 años

Pero no fue el precio casi estable del diésel el que llevó a aumentar su consumo, sino la necesidad que ha tenido el país de encender la generación de energía térmica, debido a las amenazas que implica el Fenómeno de El Niño, evento climático que provoca sequía, en un país en el que alrededor del 70 % de la energía es hidráulica.