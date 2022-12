Más de la mitad de la población colombiana está inquieta por la reforma tributaria

El portal de información de mercado Mobimetrics realizó una encuesta llamada ‘Realidad económica de los colombianos 2023′ que reflejó las percepciones de los ciudadanos colombianos con respecto a la reforma tributaria, la cual entrará en vigencia a partir de 2023.

El presidente Gustavo Petro firmó la reforma tributaria - Foto: Presidencia de la República

¿Qué vendrá el próximo año?

Luego de la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso (aunque con modificaciones) y sancionada por el presidente de la República, Gustavo Petro, hay varios puntos que se modificarán en el sector financiero y tributario del país.

El impuesto de renta para personas naturales que recibirán ingresos que superen los 10 millones de pesos aumentará. También se incrementará la tarifa de impuesto de renta para las personas que estén relacionados con zonas francas que cumplan ciertos requisitos. La venta de inmuebles mayores a 190.020.000 millones de pesos contarán con un ajuste en la tarifa de impuestos.

Frente a los alimentos, los que cumplan con los parámetros de ultraprocesados, el impuesto crecerá en 10 % y se aumentará potencialmente un 5 % durante los dos años posteriores al 2023. Productos como el pan, la leche, la miel, los bocadillos y las obleas serán exentas de impuesto. El sector petrolero también será reajustado, debido a que la sobretasa será del 5 %, 10 % o 15 % dependiendo de los precios del crudo en el mercado internacional.

Por último, los productos que empleen plásticos de un solo uso para envasar o empacar, tendrán que pagar 18 pesos por cada 100 mililitros envasados. Para los elementos que cuenten con más de 10 gramos de azúcar, también pagarán un impuesto. La Reforma cuenta con más puntos, entre los cuales cada uno podría tener su exclusivo análisis.

Como esta ley tendrá alteraciones en varias áreas de la sociedad, Mobimetrics realizó una encuesta de satisfacción de los ciudadanos frente a los cambios que vendrán con la reforma. En general, la opinión de las personas va más centradas en los asuntos de alimentos ultraprocesados, azucares, gasolina y gaseosas.

¿Qué resultados arrojó la encuesta?

#Economía | Reforma tributaria de @petrogustavo preocupa a más de la mitad de los colombianoshttps://t.co/Q8PCNY5SFl@MobimetricsCO — Valora Analitik (@ValoraAnalitik) December 19, 2022

El principal hallazgo de la estadística indica que el 53 % de los colombianos están preocupados por las consecuencias que puede generar la reforma. Por otro lado, otro porcentaje se siente optimista por la medida, diferente a la población dominante en este punto. Otro aspecto que analizó el portal fue sobre el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, con base al ‘impuesto saludable’.

Actualmente, el 78 % de la población consume gaseosas, siendo Antioquia y el Eje Cafetero las regiones que mayor la consumen (78 %); le siguen Bogotá (77 %), Cauca y Valle del Cauca (73 %). Más de la mitad de la población consume gaseosas, pero para 2023, se estima que el decrecimiento del consumo llegue al 70 %.

Un 70 % de los encuestados habría disminuido su consumo de estos productos. Empero, otro sector de la población preferirá disminuir su consumo de carnes procesadas, comidas rápidas, galletas, postres, dulces y golosinas cuando esté en vigencia la reforma y no antes. El consumo de panadería y pastelería son los que menos se verán afectados, dado que el pan no será gravado. Sin embargo, hay otro porcentaje (27 %), que también disminuirá su consumo de alimentos ultraprocedados, pero estos no lo harán por la reforma sino por motivos de salud.

Otro aspecto fundamental en el proyecto de ley es el aumento del combustible, el cual seguirá incrementándose luego del último trimestre del 2022. El 3 7% de los colombianos pensarían en modificar su método de transporte, para impedir utilizar en gran medida automóviles y, por el contrario, movilizarse por transporte público o en medios de transporte que no implementen combustible. Los gastos de viajes también se verán modificados en el bolsillo de los colombianos. La estadística mostró que un 34 % recortará los recursos económicos en esta actividad.