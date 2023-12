“Para 2024 se proyecta uno de los peores años de la economía detonado por las políticas del actual gobierno”

No cesa el contrapunteo entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque por cuenta del alza del salario mínimo en 2024. Ahora fue el expresidente quien, una vez más, sentó su posición. “Hay que tener cuidado con las palabras y los análisis ligeros, presidente. Al parecer, usted nos anuncia una inflación de 12% para el próximo año, algo completamente inaceptable. El salario mínimo se aumenta con la inflación causada (la observada el año que termina), no con la del año siguiente que nadie conoce. Esto con el fin de recuperar el poder adquisitivo de la inflación observada. Mientras tanto, los aumentos reales logrados en nuestro gobierno continúan siendo los más altos de la historia reciente del salario mínimo en Colombia. Le recuerdo que la ley 278 de 1996 habla del índice de precios del consumidos como factor, no de la inflación esperada. A menos que se haya confundido con la meta de inflación esperada del Banco de la República, que es 3%, que difícilmente se cumplirá. En fin, no utilice sofismas”, aseguró el expresidente.