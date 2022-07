¿Por qué el director del Dane le dijo “no” a la propuesta de Gustavo Petro para seguir en el cargo?

Juan Daniel Oviedo, actual director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), le salió al paso a la controversia que se generó en el país tras su rechazo a la propuesta del presidente electo, Gustavo Petro, para que siguiera al frente de esta entidad.

Al término de la entrega de resultados del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), este lunes -18 de julio- Oviedo sostuvo que esta decisión no fue tomada a la ligera y que en un principio la discutió con su familia, para saber qué sería lo mejor para el país y su carrera profesional.

De acuerdo con este personaje, la negativa a seguir en el cargo obedeció inicialmente a su filosofía de que los cambios van de la mano con la renovación de ciclos y que mantener mucho tiempo a alguien en un solo cargo, afectaría la llegada de nuevas ideas.

“Como ejemplo de la transparencia institucional que nosotros hemos querido predicar desde la perspectiva institucional durante nuestra estancia en el Dane, pues también desde la perspectiva personal también quisiera compartir con ustedes los juicios que me llevaron el día de ayer, incluso después de haber tenido una conversación muy importante con mi mamá, a tomar la decisión de apartarme de la dirección del Dane en el próximo gobierno”, dijo antes de explicar sus razones.

Una de las primeras razones expuestas con Juan Daniel Oviedo para rechazar la oferta del gobierno entrante, estuvo relacionada con su deseo de darle la oportunidad al país para que lleguen otros expertos, que ayuden a fortalecer lo que se ha hecho con nuevas ideas, que permitan fortalecer el sistema estadístico.

“Hay algo que nosotros quisiéramos transmitir en ese mensaje y es que las transformaciones institucionales del país se construyen con relevos, no podemos pensar que haya una persona que sea la protagonista de todas las transformaciones y por consiguiente los períodos institucionales de cuatro años son sanos”, indicó.

Por otra parte, indicó que en caso de aprobarse esta ley, impulsada por él mismo, quedaría inhabilitado para seguir en el cargo, ya que el Presidente deberá establecer un periodo único para cada director del Dane, que para su concepto, no debería exceder los cuatro años.

“Yo he creído en ese periodo institucional, lo he expuesto públicamente en el proceso de aprobación de la Ley de Estadísticas Oficiales y también he sido claro en que me encuentro inhabilitado para ser elegido como futuro Director del Dane, en el llegado caso que esta norma sea aprobada por el Congreso de la República y su proceso reglamentario implique que el presidente Gustavo Petro defina unas reglas de la directora o director del Dane, así como un periodo fijo, que en borrador hemos hablado de cuatro años”, agregó sobre este tema.

El desde ahora saliente director del Dane, agregó que “así que si las transformaciones se construyen en relevos y yo fui el autor de la Ley de Estadísticas Oficiales, que establece que yo no puedo beneficiarme de la ley que yo sometí al Congreso de la República, tenemos un componente muy importante que limita la continuidad de Juan Daniel Oviedo como director del Dane, en el gran largo plazo que esperan muchas personas, cuatro años de más”.

Otro factor que incidió en la toma de esta decisión está relacionado con los cambios que Petro quiere hacer al catastro multipropósito, lo cual señaló que podría acarrear retrasos, respecto a lo que se ha venido haciendo desde años anteriores.

“Ese elemento tiene una característica particular, por otro lado es importante resaltar que la Dirección de Dane al mismo tiempo ejerce la presidencia del consejo directivo del Igac, el sector de información estadística es un sector que tiene unos relacionamientos muy fuertes dentro de la producción de información estadística y la información de producción geográfica y catastral”, dijo este personaje.

Frente a este tema, explicó que “honestamente percibo que el gobierno de Gustavo Petro quiere hacer ajustes en la política de catastro multipropósito y no quiero ser yo el protagonista de retroceder frente a los ajustes que institucionalmente y de forma transparente hemos desarrollado en materia de la política de catastro multipropósito”.

Después de explicar sus razones, Oviedo agradeció a las “personas que han reconocido su interés para que el Dane continúe bajo mi direccionamiento” y resaltó que está seguro de que su sucesor hará un buen trabajo para el futuro estadístico del país.