‘Posponer el aumento en el precio del ACPM para el año entrante, en nada tiene que ver con las elecciones’: Ministro de Hacienda

| Foto: Archivo particular tomado de Twitter

Paro de taxis: los manifestantes quemaron llantas para impedir el paso. | Foto: Archivo particular tomado de Twitter

El mayor valor de la gasolina también recae sobre los propietarios de vehículos que no son solo los más pudientes , pues “el 60,2 por ciento de los vehículos en Colombia son motos, y el 80 por ciento de estas son propiedad de personas del estrato 1 al 4. En carros esta proporción en cuanto a la propiedad es del 63,5 por ciento”, argumenta Fedetranscarga.

Han sido muchas las voces que respaldan la decisión de los incrementos en el precio del combustible pese a que es “una verdad incómoda”, como la catalogó el exministro de Minas Amylkar Acosta. De no corregirse, se estaría poniendo en un serio riesgo la sostenibilidad fiscal del país, por lo que el Gobierno ha dicho que se trata de una decisión responsable, pero con un alto costo político.

Al poner la situación en los zapatos de los usuarios, los incrementos no son bienvenidos. De hecho, en el Congreso los calificaron como “excesivos”, pues ya la gasolina está 4.366 pesos por encima de lo que valía el galón antes del inicio del ciclo alcista, lo que equivale a un alza de casi un 50 por ciento . Para ese momento, se decía que en Colombia cada galón de gasolina estaba siendo subsidiado en 5.000 pesos si se tenía en cuenta el precio internacional. Con dichos subsidios, se favorecía más a las personas con mayor poder adquisitivo al tanquear carros de alta gama mientras se necesitaban los recursos públicos para programas sociales.

Pero desde la perspectiva de Pedraza, no hay tal, pues ya los colombianos han sentido el golpe en su bolsillo. Además, “no suena lógico que un país como Colombia, que produce el 75 por ciento de los combustibles que consume, tenga que igualar precios con los de países que dependen del producto importado”.

En ese sentido, sostiene que “no se explica por qué tenemos que condenar a nuestra gente a pagar a precio internacional un insumo tan importante”. Todo –a su juicio–, por sacarle el cuerpo al problema real, la fórmula para establecer el precio y que lo amarra a la cotización internacional. Peor aún. Pedraza manifiesta que en el Gobierno no hay un plan para desligar esa conexión, castigando con más fuerza a la gente del común que “está pagando por la gasolina como si ganara en dólares”.

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

La moto es un transporte bastante popular en Colombia. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

De hecho, se expusieron críticas según las cuales el Gobierno no lo habría aplicado porque no sería “políticamente correcto” en temporada de elecciones al ser una medida poco popular. No obstante, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostuvo que la razón de la espera es la de tratar de tener en cuenta variables como la inflación, pues el diésel, el combustible por excelencia para vehículos del transporte de mercancías, impactaría más los precios, sobre todo, de los alimentos.