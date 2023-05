Presidente Petro defiende el polémico papel de pagador de la Adres e insiste en su visión sobre las EPS

Con su habitual frase de que la salud no puede ser un negocio, en entrevista con el Canal RCN, el presidente Gustavo Petro hizo una defensa de las propuestas incluidas en la polémica reforma a la salud.

Particularmente, insistió en el planteamiento del giro directo para que las EPS no sean quienes les paguen a los prestadores de servicios, sino que sea la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Su argumento es que son recursos públicos los que usan las EPS para pagar y, por ende, el pagador debería ser una entidad pública.

Petro le dio la entrevista a José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, en medio de un viaje a Guainía y uso la deficiente atención en salud del departamento como argumento para reiterar su punto de vista sobre la necesidad de la reforma. “Aquí la Adres le giraría al puesto de salud, gira los salarios, para la inversión en tecnología. Aquí apenas hay medicinas, una cajita de suero antiofídico y no hay ni agua potable”, precisó e insistió en que son estas condiciones las que aumentan indicadores como la mortalidad infantil.

Frente a los posibles riesgos de corrupción ante el millonario manejo de recursos que tendría la Adres, el presidente Petro dijo que el puesto de salud subiría los costos a una plataforma y sobre ellos habría una auditoría, que verificaría los precios y si hay irregularidades el mismo sistema avisaría.

Con respecto al papel de las EPS, insistió en que estas no operan donde no hay negocio y la prueba es que no está en el Guainía. Dijo que la meta es que las EPS lleguen donde están los pacientes y no al contrario.

