Presidente Petro vuelve a irse contra los medios y asegura que él “no” es el que les está haciendo mala imagen, como dice la Flip

La relación del presidente Gustavo Petro con los medios de comunicación siempre ha estado sometida a altibajos, pues el mandatario suele cuestionar, constantemente, el papel de la prensa y hay quienes lo señalan de utilizar este discurso para presionar a los periodistas a que califiquen de buena manera su gestión.

Todo este enfrentamiento ha provocado reacciones de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la cual no ha sido ajena a esta situación y ha advertido que el propio Petro “ataca y promueve una imagen negativa sobre la prensa” por medio de unos mensajes recientes que le estarían restando credibilidad.

Pues bien, el mandatario salió al paso en una entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, y en ella se refirió a este hecho en particular y a otros temas de la agenda nacional.

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) - Foto: Presidencia

Sobre las diferencias con la prensa y los duros señalamientos de la Flip sobre su forma de actuar, el mandatario señaló qué el no es el culpable de la mala imagen de la prensa y que son los medios los que se encargan de proyectar una imagen negativa.

“Yo no he investigado qué es la Flip, pero quienes están haciendo una imagen negativa de los medios son los medios, no soy yo. Simplemente, hay que acogerse del artículo de la Constitución. Tenemos derecho a la veracidad. Tenemos derecho a un pluralismo informativo. En el tema de la veracidad debe haber varias formas de entender un problema y varias visiones, no solamente la visión del dueño del medio que tiene intereses poderosos y económicos”, señaló Petro a Noticias RCN.

“Yo he visto muchos periodistas que cuando no dicen eso, los sacan. Hay una cantidad así de periodistas que se quedan en la calle. El Gobierno lo que tiene qué hacer es abrir espacios para que la libertad sea real”, agregó Petro en el diálogo que sostuvo con Acevedo.

¿Qué fue lo que dijo Petro que provocó la reacción de la Flip?

Los mensajes en cuestión a los cuales se refiere la Fundación son en los que el mandatario, de forma genérica, señaló a la prensa tradicional de desatar un genocidio sobre el pueblo. Adicionalmente, la Flip indicó que los trinos escritos por el presidente contra Noticias Caracol frente a las manifestaciones del 10 de mayo también fueron muestra de un discurso negativo.

La Flip señala que Petro interfiere en cómo y qué deben cubrir los medios de comunicación que lo controvierten o critican - Foto: Presidencia

La Flip informó que el presidente ha atacado de forma reiterada a la prensa, promoviendo una imagen negativa en los medios de comunicación. Adicionalmente, indicó que los mensajes que expresa le restan credibilidad, lo cual implica que se haga presión en la agenda mediática para que se aborde favorablemente su gestión

“Alimentando un discurso en el que la prensa es antagonista y así abre la puerta a la criminalización de los medios”, expone la Fundación.

En primer lugar, la organización señala que Petro interfiere en cómo y qué deben cubrir los medios de comunicación que lo controvierten o critican. El 10 de mayo publicó un tuit en el cual generalizaba a la prensa tradicional de influir en un genocidio contra el pueblo. El contexto de esta frase provino de las declaraciones que dio el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso ante la JEP.

Aquel testimonio le permitió al presidente recordar un debate parlamentario de 2007 en Antioquia, en el cual denunció sobre los actos que cometían los paramilitares en la región. Acto seguido, señaló que estos grupos fueron una alianza del narcotráfico con el poder político y económico de Colombia, junto con un sector de la prensa. Esa unión habría desatado un genocidio sobre la gente.

Posteriormente, Petro volvió a estar en el ojo del huracán, cuando señaló a Noticias Caracol de dividir la Fuerza Pública del Gobierno por publicar imágenes de las manifestaciones opositoras del 10 de mayo. “Soy el comandante constitucional de las Fuerzas Armadas. No hay conflicto entre los uniformados activos y el Gobierno nacional”, afirmó.

No es la primera vez que el presidente está implicado en estos ataques contra la prensa, señaló la Flip. - Foto: juan carlos sierra-semana

La polémica no culminó ahí y la Flip se refirió sobre otro trino que el mandatario hizo en horas de la mañana del 11 de mayo. Nuevamente, volvió a juzgar a ‘Noticias Caracol’, luego que este medio publicara un informe del Banco de la República que hacía referencia a la reforma laboral.

“Otra noticia mentirosa. El artículo de la revista del Banco de la República es responsabilidad de sus autores, no de la entidad. Lo dice claramente el mismo documento en su primera página”, afirmó Petro.

No es la primera vez que el presidente está implicado en estos ataques contra la prensa, señaló la Flip al recordar que sus críticas y refutaciones han sido constantes desde que inició su Gobierno. La organización señala que él ha insistido en responsabilizar a los medios de comunicación de diversas conductas para invalidar sus denuncias y reportajes de interés público, lo cual ha generado una campaña de desinformación.

“Estas acusaciones además han afectado a periodistas, individualizados por él mismo en sus redes sociales. La Flip ya ha advertido que esto eleva el riesgo al que están expuestos las y los periodistas, en un país donde la violencia cobra la vida de los y las comunicadores”, puntualizó la Fundación al recordar que el asesinato a periodistas ha estado presente en los últimos meses.