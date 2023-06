Reforma laboral: OIT reafirmó su apoyo al proyecto que está en el Congreso

Feliz, así se dejó ver la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al confirmar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresa su respaldo al proceso de reforma laboral que se adelanta en el Congreso.

“Tengo la gran satisfacción de informar que nos ha llegado la carta oficial de la Organización Internacional del Trabajo, reafirmando su apoyo a las reformas del Gobierno nacional”, manifestó la jefe de la cartera.

La ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, en reunión con la Comisión de Experto de la OIT, donde se abordaron las observaciones realizadas por el organismo internacional respecto a la reforma laboral y denuncias sobre violaciones a los convenios laborales firmados por el país. - Foto: Cortesía: Ministerio del Trabajo.

Según el Ministerio, a través de una carta dirigida a la jefa de la cartera, la directora general del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, Corinne Vargha, desde Ginebra, Suiza, manifestó su apoyo al trámite que se adelanta en el Congreso de la República para la aprobación e implementación del proyecto de ley de reforma laboral.

La misiva subraya: “La Oficina confía en que el actual proceso de reforma culminará en la adopción de una legislación que permitirá el pleno cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en materia de normas internacionales del trabajo y alienta toda iniciativa en ese sentido”.

Marcha convocada por las centrales obreras de apoyo a las reformas a la salud, laboral y pensional promovidas por el gobierno de Gustavo Petro. Parque Nacional, Bogotá, junio 7 del 2023. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres /Semana

La carta finalmente señala que la Oficina, en el momento que adelantaron las mesas de diálogo con los diferentes sectores, formuló una serie de recomendaciones específicas.

Observó también con agrado que varias disposiciones del proyecto de ley tomaban en consideración observaciones de larga data de los órganos de control de la OIT, con miras a asegurar la conformidad de la legislación con los convenios de la OIT ratificados por Colombia.

Sin embargo, pese al importante anuncio de un organismo internacional, las cosas son muy diferentes en cuanto a los gremios. Por ejemplo, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) manifestó que sorprende el trámite legislativo dado hoy a la reforma laboral, por la manera tan extraña en que se logró armar el quórum.

El gremio advirtió que, al parecer sin autorización de su partido, el Conservador, apareció el representante Jorge Quevedo, del Guaviare, solo para aprobar unos impedimentos presentados por representantes de la oposición, lo cual al final le valió la suspensión inmediata del partido por desacatar la posición acordada.

Una vez aprobados (aceptados) los impedimentos, Quevedo se retiró, tan silenciosamente como llegó, porque ya no era necesaria su presencia.

El quórum, restando los congresistas que presentaron impedimentos aprobados, se redujo a 14, nueve de ellos afines al Gobierno. Dentro de este grupo de congresistas está la representante liberal por Antioquia María Eugenia Lopera, quien votó positivamente a pesar de la orden del jefe de su partido, el expresidente César Gaviria.

“Señores representantes, los impedimentos no se aprueban solo porque quien los presente sea de la oposición, sino por su contenido. Hubiera sido interesante que los leyeran y los debatieran, porque no se entendería que a unos congresistas se les aceptara y a otros se les negara, aunque la causa fuera la misma”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. - Foto: Transmisión Youtube

Indicaron que la recusación del representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, quien defendía la necesidad de una reforma que genere más empleos y que no los destruya, fue presentada a comienzos de mayo y aún no ha tenido trámite ante la Comisión de Ética de la Cámara. Eso le impidió votar, por el solo hecho de que la mesa directiva de la Comisión VII no la envió oportunamente.

“Esta serie de hechos ‘sorprendentes’ puede viciar el trámite de la reforma laboral. Pero además, la violación del régimen de incompatibilidades e inhabilidades es causal de pérdida de investidura. Este no puede ser el trámite que se dé a una reforma tan importante como la laboral. ‘Jugaditas’ como las de hoy no son consistentes con el principio de buena fe que consagra la Constitución. Colombia no puede ser un país en el que se premie al ‘más vivo’, sino al más trabajador, al más justo y al más legal”, agregó el vocero de los comerciantes.