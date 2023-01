Reforma pensional: senador Wilson Arias se fue lanza en ristre contra idea de que Colpensiones sea un banco

Con la reforma pensional nada está escrito todavía. Sin embargo, no dejan de salir globos que a veces se lanzan para tomar la temperatura y ver el nivel de aceptación que tendrían.

Sucedió así esta semana, cuando salió a relucir que en el borrador se estaría incluyendo una explosiva propuesta con Colpensiones: convertirla en banco y ponerla a funcionar como una AFP (Administradora de Fondos de Pensiones Privadas), por lo que el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias se fue lanza en ristre con esa idea.

Coloquialmente, el parlamentario se refirió a la propuesta como el lanzamiento de ‘un manguito’, para ver quién lo muerde. Y, enfáticamente, rechazó esa posibilidad, como algo que no permitirán desde el Congreso de la República, a donde tendrá que llegar el proyecto de reforma pensional, lo que está previsto que ocurra en el primer semestre del año.

Pensiones, una de las mayores preocupaciones para los colombianos que trabajan. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“¡Abundan los manguitos! ‘Aliados’ están proponiendo convertir a Colpensiones en una AFP y, además, en banco. Todo lo contrario a lo que hemos defendido durante décadas. Que mejor renuncien al Gobierno. No permitiremos esa canallada, defenderemos el pacto y su programa de cambio”, sostuvo el legislador.

Son varias las intervenciones que ha hecho Arias a través de sus redes sociales, alrededor de esa idea, pues, desde su perspectiva, “la propuesta de los banqueros ha sido desnaturalizar a Colpensiones y su régimen de prima media, convirtiéndola en AFP-Banco. Hoy lo anuncian como del gobierno”, señaló el congresista.

De hecho, agregó un comentario más sobre el contexto actual, en el que el debate está girando alrededor de las reformas y las movilizaciones en contra que han anunciado los oponentes. “El poder económico que maneja y se lucra con las EPS y las AFP se moviliza contra las reformas... Se les va a caer, el negocio se les va a caer”, sostuvo.

Reforma pensional de Gustavo Petro. - Foto: Ministerio de Trabajo

Posibilidades jurídicas de la propuesta

SEMANA consultó a algunos expertos sobre la legalidad de una propuesta como la de volver banco o AFP una entidad como Colpensiones, que, desde lo público, se dedica al manejo del ahorro pensional de los colombianos y a hacer realidad la política pensional. Con esta, también diseña y conduce programas como los Beps (Beneficios Económicos Periódicos), los cuales, sin ser una pensión, constituyen un apoyo económico para los que no lograron ahorrar lo suficiente para pensionarse con una mesada de un salario mínimo o más.

Banco o AFP, o banco y AFP, ¿es viable?

Aunque la idea podría sonar descabellada, no estaría del todo mal que Colpensiones pusiera a rendir el dinero de los cotizantes en el régimen público. Inclusive, no faltan los que catalogan la idea como una buena solución que pondría freno al gasto excesivo que debe asumir el Estado para pagar las pensiones, la mayoría de ellas subsidiadas.

Y aunque no se conoce el texto oficial de una propuesta en ese sentido, por lo tanto, no se sabe en qué términos se hace la propuesta, hay que tener claridad sobre algunos aspectos. En primer lugar, para prestar dinero en Colombia no se necesita licencia bancaria, porque se trata de una actividad libre en el país.

En el caso de las personas naturales, cualquiera puede hacerlo siempre y cuando el dinero sea propio. En cuanto a las entidades públicas, necesitan que la ley les diga qué pueden hacer. En la actualidad, el objeto social de Colpensiones no contempla una actividad de préstamo.

En Colombia hay 7,4 millones de adultos mayores, pero la pensión es un privilegio de pocos. La reforma pensional busca cubrir con un subsidio a al menos 3 millones de personas que ya no se pensionarán. - Foto: getty images

¿Cómo podría ser entonces el camino?

Cuando la propuesta no se ha destapado, las posibilidades de inferir están a la orden del día. Es así como los expertos empiezan a hacer cábalas, según las cuales podría haber varias posibilidades.

Una es que se piense en prestar dinero contra garantía de ahorro pensional (si existiera). Hoy, en Chile, en la reforma pensional se discute esa misma posibilidad.

La otra alternativa es que Colpensiones le preste a la gente la plata para completar las cotizaciones necesarias para pensionarse y la van pagando durante su vida mediante descuentos como si fuese una libranza.

Falta ver lo que puntualmente trae la reforma, por lo demás, mientras no se vea el texto, todo es pura especulación.