Salario mínimo: así evolucionó el incremento en Colombia en los últimos 10 años

La negociación del salario mínimo es quizás el acontecimiento económico más importante de todos los diciembres, pues de ella no solo dependen el sustento de millones de colombianos, sino la viabilidad de muchas empresas, así como el costo de vida del país.

Desde 2001, cuando el país estaba buscando salir de la peor crisis económica de su historia (excluyendo la producida por la pandemia), no se registraban ajustes de dos dígitos en el salario mínimo. Ese año subió 10 % y llegó a 286.000 pesos. Veintiún años después, el presidente Iván Duque cerró su mandato con un alza de 10,7 % para ser aplicada en 2022. Con ello, el sueldo básico en el país llegó a la icónica cifra de 1 millón de pesos.

Al llegar a la Casa de Nariño, la administración de Gustavo Petro tuvo que seguir lidiando con una elevada inflación y como resultado, con la intermediación de su ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, realizaron un aumento de 16 % en el salario mínimo. Un ajuste de esa magnitud no se veía desde 1999 , justo el año de la crisis. La gran diferencia es que ese año arrancó con un costo de vida de 17 % y en 2022 cerró en 13,12 %.

El reciente descenso en la inflación es el factor que sugiere que el ajuste salarial de 2025 probablemente no será de dos dígitos. Según el Dane, en noviembre de 2024, el nivel de precios se situó en un 5,2 %. Aunque este dato no se utilizará para calcular el incremento salarial, ya que se usa el del año completo, sí indica que se cerrará alrededor del 5 %. Por lo tanto, se espera que el salario mínimo no aumente significativamente más que este porcentaje, dado que su objetivo es recuperar el poder adquisitivo perdido debido a la inflación.