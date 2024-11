¿Son ciertos los descuentos? Esta es la realidad del Black Friday en Colombia

Según Reina, estas dinámicas se pueden dar bajo contextos económicos de bajo consumo, que obliga a las empresas, no solo a enfocarse en promocionar sus productos más antiguos, sino utilizarlo como una estrategia para llegar al cliente de manera más efectiva.

¿Cuál es el detrás de cámaras de las marcas?

Tal como lo señaló Luis Fernando Reina, para la mayoría de las empresas colombianas, el Black Friday no es más sino una herramienta. Así lo confirmo Panela Stevenson, CEO de una marca de ropa colombiana cuya primera aspiración el Black Friday es fortalecer la relación del negocio con sus clientes. “A pesar de que estos días de descuentos si representan ganancias, nosotros consideramos que no debemos apoyarnos tanto en estos números, porque tienen un efecto muy corto. En cambio, lo utilizamos para mostrarle a nuestro nicho que nos interesa, que lo queremos. Nos da mayor posibilidad de que se conozca nuestra marca y ese satisfecho con el producido”.

Por su parte, María Paula Ariza, CEO de Indumentis, otra marca de ropa local, señala que, aunque el Black Friday es sin duda una herramienta para rotar inventarios preexistentes, su impacto no se limita a la liquidación de productos. Ariza estima un incremento del 30% en las ventas a comparación de un mes regular, algo que además, espera tenga un efecto de fidelización en sus clientes.

¿Quién pierde en el Black Friday?

Mientras las marcas encuentran maneras de sacar provecho del Black Friday, los compradores no siempre resultan beneficiados. Luis Fernando Reina señala que, en muchos casos, los descuentos pueden no ser tan significativos como parecen. “En Colombia, el Black Friday no sigue tan estrictamente las características del modelo estadounidense. Por eso, al comprar productos de tecnología, electrodomésticos, moda o artículos para el hogar —las categorías más vendidas—, el consumidor debe analizar cuidadosamente las ofertas para asegurarse de que realmente sean beneficiosas”.