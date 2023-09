Tasas de interés: ¿qué responde el Banco de la República ante las peticiones?

A pocos días de conocer la nueva tasa de interés del Banco de la República, ya sea que baje o se mantenga, la situación es de incertidumbre. El Banco de la República, si bien, ve con buenos ojos que la inflación en agosto alcanzó un porcentaje de 11,43 % y para cierre de año se espera que quede sobre 9% , para la entidad esto aún no es significativo para favorecer una baja de tasas.

El Banco de la República todavía no ha acordado si subirá o mantendrá la tasa de interés. | Foto: Getty Images

Esto responde el Banco de la República

Roberto Steiner, codirector del Banco de la República, durante el 34 Simposio de Mercado de Capitales de Asobancaria, aseguró que Colombia no se puede dar “el lujo” de relajar la política monetaria hasta que no se dé una caída segura de la inflación, es decir, que vuelva a estar por debajo de 4 %, no ve conveniente bajar las tasas de interés.